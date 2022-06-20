Можливий наступ Білорусі на Україну: що відомо станом на 20 червня

Білорусь подовжила навчання своїх військових та створила оперативне командування поблизу кордону з Україною. Їх угрупування розтягнуте від Київської області аж до заходу. Імовірно, військові готуються до наступу.

ТСН.ua зібрав усе все, що відомо про можливий наступ Білорусі на Україну станом на 20 червня.

Для вторгнення буде два основних напрямки

Основними напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинська та Рівненська області, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Яку мету буде переслідувати Білорусь

У разі нападу армії Лукашенка, Білорусь буде переслідувати відразу дві мети. На думку Жданова, основна мета цього вторгнення - спроба відкрити другий фронт або відрізати Україну від західної допомоги.

"Щоб ми воювали на два фронти. Будь-який військовий вам скаже, що це дуже важко. Ще ніхто не вигравав війну на два фронти. А друге, і не менш головне завдання - це спроба відрізати Україну від західної допомоги", - заявив Жданов.

Головна перешкода для вторгнення - рельєф території

Завдання пройти через західне Полісся, тобто Рівненську область – це мегаскладне завдання, зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. У першу чергу, через рельєф та території.

"Нагадаю, що 40% території Рівненщини – це ліси, і саме північні райони, які межують Республікою Білорусь, це непрохідні ліси, подекуди навіть болота. По-друге, це наявність 170 річок, річки – це відповідно мости. Мости, це ті об'єкти, які можуть бути заблоковані. І рух військ може бути зупинений", - розповів Коваль.

Він вважає, що наступ буде фатальною помилкою і "дорогою в один кінець".

Наступ може поновити бунт проти Лукашенка

Більшість білорусів проти вторгнення до України, повідомив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. Початок бойових дій з боку Білорусі може поновити бунт в самій державі, і тоді Лукашенко знову опиниться під загрозою знищення його режиму.

"Коли ми говоримо про росіян - ситуація інша. Ментально росіяни відрізняються від білорусів і українців. Частина білорусів дійсно тяжіє за радянськими часами, але більшість не хотіли б брати в цьому участь.

Активна частина суспільства проти розвитку таких подій і якщо Лукашенко накаже перетнути кордон та почати бойові дії - може настати зворотній ефект, коли українські військові почнуть наступати", - сказав він.

Де перебувають білоруські військові та техніка

Білоруське угруповання розтягнуте від Київської області аж до західного кордону України. Втім, воно не має навіть повноцінного першого ешелону. Другого тим більше, підкреслив Самусь.

"Демонстрація така, мовляв, вам треба всі Збройні сили розвернути, забрати їх з півдня і Донбасу і потягнути на північ", - розповів військовий експерт.

За його словами, наразі з білоруським угруповання "справляться Збройні сили, які є у тому регіоні".

"Якщо росіяни перетягнуть туди ті сили, які були на півночі, що вони перед 24 лютого зібрали, і провели цю свою "операцію" провальну, то тоді буде дійсно небезпека великої операції Білорусі та Росії з північного напрямку", - зауважив експерт.

Що кажуть в Офісі президента

Керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що брати безпосередню участь у війни проти України і масштабно воювати Білорусь навряд чи буде. Зокрема, через те, що білоруський народ не підтримує цю ідею.

"Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але ймовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока саме через настрої народу Білорусі", - сказав Єрмак.

Радники голови ОП Михайло Подоляк і Олексій Арестович також прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад з боку Білорусі. Вони запевнили, що найближчим часом напад навряд чи буде.

Чи буде наступ, стане відомо після 8 липня

Білорусь подовжила до 8 липня навчання своїх військових. Після цієї дати буде відомо, що диктатор Лукашенко буде робити з цими мобілізованими, вважає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тоді можна буде розмірковувати, наскільки готова армія і коли вона буде готова.

"Восьмого липня закінчаться відмоблізування і розгортання збройних сил. Але це ж люди, як прийшли з "гражданки", яких треба поставити у стрій, вручити їм техніку, озброєння і потім ще підготувати цей резерв відмобілізованих. Це буде тривати місяць або два - не менше. Тому ми можемо говорити про підготування білоруської армії до готовності до застосування десь кінець вересня-початок жовтня. Не раніше. Сьогодні терміни - це місяці два - не менше", - наголосив Жданов.

Він каже, що ймовірність наступу білорусів є, але він оцінює її, "як 50 на 50".

ЗСУ укріплюються на кордоні

На Північному кордоні з Білоруссю Збройні сили України посилено укріплюються і готуються до оборони, якщо Лукашенко таки зважиться на вторгнення. Опановують військове ремесло без вихідних колишні вчителі, адвокати і будівельники, йдеться в сюжеті ТСН.

Аби не допустити проривів на ділянці кордону вояки посилено укріплюються. Копають, заливають бетоном, моніторять повітряний простір і прилеглу територію до Білорусі.

Нагадаємо, білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом, який нещодавно встановили на кордоні з Польщею. Провокацію помітили співробітники прикордонної служби та показали фото.

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