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Всесвітня рада церков засудила війну Росії проти України

Всесвітня рада церков засудила війну Росії проти України

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Всесвітня рада церков засудила війну Росії проти України

Церква Анни, фото / Ігор Шоха, ua.igotoworld.com

Організація відкинула виправдання агресії РФ релігією, а також закликала провести обмін військовополоненими і тілами загиблих.

Всесвітня рада церков засудила війну Росії проти України і закликала до "встановлення стійкого миру".  

Відповідну заяву опублікували на сайті після засідання центрального комітету Всесвітньої ради церков у Женеві 15-18 червня.

"Всесвітня рада церков повторює заклик глобального товариства церков, представлених у ВРЦ, до припинення цієї трагічної війни, до негайного припинення вогню, щоб зупинити смерть і руйнування, а також до діалогу та переговорів для забезпечення стійкого миру", – йдеться у заяві.

Релігійні діячі також закликали "всі сторони конфлікту" поважати принципи міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, а також гуманного ставлення до військовополонених.

"Ми закликаємо до обміну військовополоненими та тілами загиблих комбатантів між двома сторонами", – наголошує організація.

Нагадаємо, польський священник та Марія Бурмака у храмі влаштували благодійний концерт для збору коштів на ЗСУ.

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