Ексвокаліст рок-гурту Oasis Ліам Галлахер випав з вертольота

Інцидент стався 17 вересня, вночі.

Англійський музикант, ексвокаліст рок-гурту Oasis Ліам Галлахер розповів, що випав з вертольота.

Про це він повідомив у своєму Twitter та опублікував відповідну світлину.

На фото видно синці та подряпини на обличчі Ліама, а також пластир на носі, ймовірно, через те, що він поломаний. Музикант зазначив, що це сталось 17 вересня, вночі. Однак більше подробиць він не розкривав.

Ліам Галлахер в синцях / twitter.com/liamgallagher

Та шанувальники припустили, що артист впав з невеликої висоти, адже інакше б все закінчилося плачевно:

Сподіваюсь, ти впав з невеликої висоти!

О ні, твоє гарне обличчя!

Це з якої висоти ти впав?

Зазначимо, що Ліам Галлахер ексвокаліст англійської гурту Oasis. Колектив розпався 2009 року. Після цього артист організував колектив Beady Eye,але він існував до 2014 року. Наразі музикант займається сольною кар'єрою.

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