Настя Каменських поділилася відео, де гірко плаче: що сталося

Артистка назвала причину своїх сліз.

Українська співачка Настя Каменських доволі емоційна людина, тож не рідко дає волю своїм почуттям.

Цього разу знаменитість чесно розповіла, як нещодавно гірко плакала. Не лише розповіла, а й показала відео, де постає заплаканою. Як зізналася Настя, причиною її смутку стала накопичена втома.

"Весь недосип, завантаженість, втома після переїздів і все, що довго збиралося, того дня, - виплеснулися назовні. А я й не намагалася їх зупинити. Я ж людина. Іноді дуже емоційна, часом неідеальна, часто вразлива. У мене, як і у всіх, бувають моменти втоми, я можу дуже засмучуватися, зриватися. Але приблизно останні півроку я зрозуміла, що набагато краще проживати такі емоції і відпускати, а не стримувати і накопичувати в собі", - пояснила Каменських.

Водночас зірка закликала прихильників приймати себе з усіма своїми емоціями та проживати їх, відкривати душу і жити цим життям наповну.

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