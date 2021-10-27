Настя Каменских поделилась видео, где горько плачет: что случилось

Артистка назвала причину своих слез.

Украинская певица Настя Каменских довольно эмоциональный человек, поэтому не редко дает волю своим чувствам.

На этот раз знаменитость честно рассказала, как недавно горько плакала. Не только рассказала, но и показала видео, где она заплаканная. Как призналась Настя, причиной ее печали стала накопившаяся усталость.

"Весь недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день, – выплеснулись наружу. А я и не пыталась их остановить. Ведь я человек. Иногда слишком эмоциональная, временами неидеальная, частенько ранимая. У меня, как и у всех, бывают моменты усталости, я могу сильно огорчаться, срываться. Но примерно в последние полгода я поняла, что намного лучше проживать такие эмоции и отпускать, а не сдерживать и копить в себе.", — пояснила Каменских.

В то же время звезда призвала поклонников принимать себя со всеми своими эмоциями и проживать их, открывать душу и жить этой жизнью наполную.

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