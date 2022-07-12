Lego повністю припиняє роботу в Росії

Компанія розриває відносини з Inventive Retail Group, яка керує магазинами бренду у РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Водночас, як пишуть росЗМІ, гендиректор російського підрозділу Lego повідомив, що компанія вже скоротила 70 співробітників московської команди.

Варто зазначити, що на початку березня Lego повідомила про зупинення поставок до Росії. У РФ працював 81 магазин Lego, ними керувала компанія Inventive Retail Group, яка також керувала фірмовими магазинами Apple, Samsung та Nike.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено шість, на черзі сьомий пакет.

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