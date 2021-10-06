Мінімальну пенсію в Україні підвищать до 2600 гривень: коли саме

Мінімальну пенсію в Україні підвищать до 2600 гривень: коли саме

Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців.

Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії від 1 грудня.

Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов’язок держави та українського уряду", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, пенсіонерам у віці від 75 до 80 років від 1 жовтня 2021 року почали виплачувати щомісячну компенсацію. Про це йдеться у постанові Уряду від 22 лютого 2021 року № 127.

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