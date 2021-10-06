"Бабуся перформансу": три виставки Марини Абрамович, що шокують

Вона активно займається творчістю понад п'ять десятиліть, а кожна виставка — пронизує серце.

У середу, 6 жовтня, в Бабиному Яру відбудеться церемонія вшанування пам'яті жертв трагедії за участю президента України Володимира Зеленського, а також президентів Німеччини та Ізраїлю. Також до 80-х роковин трагедії представлять новий об'єкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" — "Кристалічну стіну плачу" всесвітньо відомої сербської художниці-концептуалістки Марини Абрамович.

"Кришталева стіна плачу" буде досягати завдовжки 40 метрів, а її висота — 3 метри. Цей артоб'єкт стане одним з найбільших в Європі, побудованих протягом останнього десятиліття. Для створення інсталяції використовувалися українське вугілля, антрацит і кристали кварцу з Бразилії.

З такого приводу ми вирішили згадати ще кілька видатних і пронизливих робіт Марини Абрамович - мисткині, яка через свій внесок у мистецтво і багаторічну роботу отримала прізвисько "бабусі мистецтва перформансу".

"У присутності художника"

Це була масштабна і дійсно унікальна ретроспективна виставка, яка відбувалася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку і змогла стати найбільшим перформансом в історії. Відвідувачі цієї виставки мали можливість не лише дивитися, а й брати участь в найбільш провокаційних і знакових для художниці перформансах, які включали: аудіофрагменти, відеороботи, інсталяції, фотографії, сольні і групові перформанси.

Головний перформанс "У присутності художника" відбувався протягом трьох місяців. Абрамович кілька годин на день нерухомо сиділа на стільці і дивилася в очі кожному, хто хотів сісти навпроти. Виставку Абрамович в MoMA відвідало 750 000 людей.

Марина Абрамович, перформанс "У присутності художника", 2010 рік / Associated Press

Imponderabilia

У межах заходу Imponderabilia ("Випадкові фактори") оголені чоловік і жінка розташовуються у дверному отворі таким чином, що людина, яка входить в кімнату, повинен пробратися через вузький простір між ними. Водночас вхідний повинен вирішити, до кого з учасників в дверному отворі повернутися обличчям або ж відмовитися від відвідування галереї.

Перший раз цей перфоманс відбувся в 1977 році в Болоньї. Тоді його здійснили сама Марина Абрамович зі своїм партнером Улаєм. За задумом художниці все повинно було тривати 3 години, проте поліція, вважаючи перфоманс непристойним, припинила його через 90 хвилин, заарештувавши учасників.

Протягом своєї кар'єри Марина повторювала цей перформанс ще кілька разів.

Перформанс Imponderabilia, 2018 рік / Getty Images

"Ритм 0"

1974 року в Неапольській галереї Морра Абрамович виклала на столі 72 абсолютно різних предмети, серед яких були: троянда, ніж, заряджений пістолет, ножиці, батіг, ліхтарик, виноград, хліб, яблука, чорний капелюх. Відвідувачі виставки могли використовувати будь-який з цих предметів як для того, щоб зробити приємність художниці, яка стояла посеред залу нерухомо, так і для того, щоб зробити їй боляче.

Але зрозумівши, що будь-які дії залишаться безкарними, публіка втратила контроль. 6 годин перформансу Марина стояла нерухомо і не чинила жодного опору, хоча її за цей час порізали і ледь не застрелили з пістолета.

Предмети, використані художниуею у перформансі "Ритм 0" 1974 року / Getty Images

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