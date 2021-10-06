"Бабушка перформанса": три шокирующие выставки Марины Абрамович

Она активно занимается творчеством больше пяти десятилетий, а каждая выставка - пронзает сердце.

В среду, 6 октября, в Бабьем Яру состоится церемония почтения памяти жертв трагедии с участием Президента Украины Владимира Зеленского, а также президентов Германии и Израиля. Также к 80-й годовщине трагедии представят новый объект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" - "Кристаллическую стену плача" всемирно известной сербской художницы-концептуалистки Марины Абрамович.

"Кристальная стена плача" будет достигать в длину 40 метров, а ее высота - 3 метра. Этой арт-обьект станет одним из крупнейших в Европе, построенных в течение последнего десятилетия. Для создания инсталляции использовались украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии.

По такому поводу мы решили вспомнить еще несколько выдающихся и пронзительных работ Марины Абрамович - художницы, которая из-за своего вкладу в искусство и многолетней работы получила прозвище "бабушки искусства перформанса".

"В присутствии художника"

Это была масштабная и действительно уникальная ретроспективная выставка, которая проходила в Музее современного искусства в Нью-Йорке и смогла стать крупнейшим перформансом в истории. Посетители этой выставки имели возможность не только смотреть, но и участвовать в самых провокационных и знаковых для художницы перформансах, который включали: аудиофрагменты, видеоработы, инсталляции, фотографии, сольные и групповые перформансы.

Главный перформанс "В присутствии художника" проходил на протяжении трех месяцев. Абрамович по несколько часов в день неподвижно сидела на стуле и смотрела в глаза каждому, кто хотел сесть напротив. Выставку Абрамович в MoMA посетило 750 000 человек.

Марина Абрамович, перформанс "В присутствии художника", 2010 год / Associated Press

Imponderabilia

В рамках перфоманса Imponderabilia ("Случайные факторы") обнаженные мужчина и женщина располагаются в дверном проеме таким образом, что человек, который входит в комнату, должен пробраться через узкое пространство между ними. При этом входящий должен решить, к кому из участников в дверном проеме повернуться лицом или же отказаться от посещения галереи.

Первый раз этот перфоманс состоялся в 1977 году в Болонье. Тогда его осуществили сама Марина Абрамович со своим партнером Улаем. По задумки художницы все должно было продолжаться 3 часа, однако полиция, посчитав перфоманс непристойным, прекратила его через 90 минут, арестовав участников.

На протяжении своей карьеры Марина повторяла этот перформанс еще несколько раз.

Перформанс Imponderabilia, 2018 год / Getty Images

"Ритм 0"

В 1974 году в неапольской галерее Морра Абрамович выложила на столе 72 совершенно разных предмета, в числе которых были: роза, нож, заряженный пистолет, ножницы, хлыст, фонарик, виноград, хлеб, яблоки, черная шляпа. Посетите выставки могли использовать любой из этих предметов как для того, чтобы доставить удовольствие художнице, которая стояла посреди зала неподвижно, так и для того, чтобы сделать ей больно.

Но поняв, что любые действия останутся безнаказанными, публика потеряла контроль. 6 часов перформанса Марина стояла неподвижно и не оказывала никакого сопротивления, хотя ее за это время порезали и чуть не застрелили из пистолета.

Предметы, использованные художником в перформансе "Ритм 0" в1974 году / Getty Images

Читайте также: Что посмотреть: 5 фильмов о современном искусстве, которые должен увидеть каждый

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку