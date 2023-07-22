Програму "єВідновлення" змінять: що ще запропонують українцям

В Україні розширили програму "єВідновлення" для тих, хто власним коштом відремонтував пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Але виплати розпочнуться не раніше осені.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Він нагадав, що ремонт та відновлення житла є одним із пріоритетів бюджетних видатків.

"Сьогодні ми ухвалимо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації докладно проінформують про те, як виглядатиме механізм такої компенсації.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року в Україні стартував перший етап держпрограми "єВідновлення", яка передбачає надання українцям до 200 тисяч грн на відновлення житла, що отримало незначні пошкодження на тлі війни. Кошти можна використати на ремонт. Понад 1400 сімей ці кошти вже отримали.

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