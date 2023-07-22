Программу "єВідновлення" изменят: что еще предложат украинцам

Новые правила могут заработать осенью этого года.

В Украине расширили программу "єВідновлення" для тех, кто за свой счет отремонтировал поврежденное в результате боевых действий жилье. Но выплаты начнутся не раньше осени.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Он напомнил, что ремонт и восстановление жилья является одним из приоритетов бюджетных расходов.

"Сегодня мы примем изменения, которые позволят выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонты за свой счет. Мы дали обещание и выполняем его", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации подробно проинформируют о том, как будет выглядеть механизм такой компенсации.

Напомним, в начале мая 2023 года в Украине стартовал первый этап госпрограммы "Відновлення", которая предусматривает предоставление украинцам до 200 тысяч грн на восстановление жилья, что получило незначительные повреждения на фоне войны. Средства можно использовать для ремонта. Более 1400 семей эти средства уже получили.

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