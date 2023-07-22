Осадков станет меньше, температура до +30°: какой будет погода 23 июля

В воскресенье, 23 июля, в Украине будет тепло – до 27° тепла. В некоторых регионах дождь. Но на большинстве территорий страны будет сухо.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют осадки. Ночью будет дождь на Левобережье. Днем умеренные дожди и грозы будут на востоке и юго-востоке страны. На остальной территории — без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +22-27°. На юге и юго-востоке страны ночью воздух прогреется до 18-23°, а днем воздух прогреется до 30° тепла.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 23 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице и области 23 июля переменная облачность. В воскресенье в регионе осадков не будет. Лишь в первую половину ночи местами в области – небольшой дождь.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°, а днем поднимется до +22-27°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем – +22-24°

Напомним, синоптик синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине до конца июля. По его словам, в последние дни июля украинцам следует готовиться к погодным качелям с дождями и засухами в разных регионах. После волны жары температура станет более комфортной. Впрочем, на юге прогнозируют до 37 градусов тепла.

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