Україна отримала четвертий транш від МВФ: стала відома сума 

Україна 25 березня отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн від МВФ у рамках програми механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Таким чином, Україна залучила вже близько 5,4 мільярда доларів з передбачених програмою 15,6 мільярда. Гроші допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

Ці кошти є результатом успішного третього перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ. Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності.

Нагадаємо: МВФ схвалив чотирирічний кредит для України минулого року, вперше надавши кредит країні, яка перебуває у стані війни. Програму скоординовано з Європейським союзом, США та іншими країнами "Великої сімки", які пообіцяли фінансову допомогу, щоб допомогти покрити бюджетний дефіцит Києва.

21 березня виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми механізму розширеного фінансування для України.

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