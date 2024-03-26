У Сумах під час тривоги пролунав вибух

У Сумах було чути звуки вибухів.
У Сумах вдень 26 березня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.
Про це пише "Суспільне".
"У Сумах було чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ писали, що зранку 26 березня вздовж кордону спостерігається активність російської тактичної авіації.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів".
Нагадаємо, у Києві під час тривоги жінку не пустили до укриття елітного готелю (подробиці, фото).
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