У Сумах під час тривоги пролунав вибух

У Сумах було чути звуки вибухів.

У Сумах вдень 26 березня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.

Про це пише "Суспільне".

"У Сумах було чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ писали, що зранку 26 березня вздовж кордону спостерігається активність російської тактичної авіації.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів".

Нагадаємо, у Києві під час тривоги жінку не пустили до укриття елітного готелю (подробиці, фото).

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