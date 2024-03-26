В Сумах во время тревоги раздался взрыв

В Сумах были слышны звуки взрывов.

В Сумах днем 26 марта прогремел взрыв во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом пишет "Суспільне".

"В Сумах были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ писали, что утром 26 марта вдоль границы наблюдается активность российской тактической авиации.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов".

Напомним, в Киеве во время тревоги женщину не пустили в укрытие элитной гостиницы (подробности, фото).

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