В Сумах во время тревоги раздался взрыв

В Сумах были слышны звуки взрывов.
В Сумах днем 26 марта прогремел взрыв во время сигнала воздушной тревоги.
Об этом пишет "Суспільне".
"В Сумах были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ писали, что утром 26 марта вдоль границы наблюдается активность российской тактической авиации.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов".
Напомним, в Киеве во время тревоги женщину не пустили в укрытие элитной гостиницы (подробности, фото).
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