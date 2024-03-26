Украина получила четвертый транш от МВФ: стала известна сумма

Украина 25 марта получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн долларов МВФ в рамках программы механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, Украина привлекла уже около 5,4 миллиарда долларов из предусмотренных программой 15,6 миллиарда. Деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую устойчивость.

Эти средства являются результатом успешного третьего пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ. Украина выполнила все структурные маяки и индикативные цели МВФ, а также все, кроме одного, количественные критерии эффективности.

Напомним: МВФ одобрил четырехлетний кредит для Украины в прошлом году, впервые предоставив кредит стране, которая находится в состоянии войны. Программа скоординирована с Европейским союзом, США и другими странами "Большой семерки", которые пообещали финансовую помощь, чтобы помочь покрыть бюджетный дефицит Киева.

21 марта исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр программы механизма расширенного финансирования для Украины.

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