В Україні підвищать тариф на електрику: що кажуть в уряді

В Україні зросте тариф на електроенергію. Напередодні Кабінет міністрів рішення не ухвалив. Ймовірно, це станеться сьогодні, 31 травня. Наразі тривають розрахунки.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Що стосується цифр, цін, змін - все ще в процесі. Підрахунки ще тривають. Після рішення уряду можна буде коментувати", - наголосила вона.

За словами представниці Міненерго, в Україні до 1 червня діє постанова про покладання спеціальних обов'язків.

"Покладання спеціальних обов'язків говорить про те, що різницю в тарифі для населення компенсують. Несуть на собі основне навантаження наші енергогенерувальні компанії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Якщо не буде ухвалене рішення щодо подовження або покладання спеціальних обов'язків або зміни в тарифі, тоді почне діяти ринковий тариф. Але цього точно не буде", - повідомила Гринчук.

Нагадаємо, в Україні підвищать тариф на електрику і для деяких споживачів вартість може зрости майже удвічі — до 4,80 грн за кіловат.

За інформацією ЗМІ, в Україні буде два тарифи на світло: 2,64 грн за споживання до 100 кВт-година (не зміниться) і 4,8 грн за все, що понад 100 кВт-година.

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