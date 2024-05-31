Хто вони, нащадки Ісуса Христа: їх називають "новими людьми"

Ці люди не люблять конфліктів, проте мають високу самооцінку і не дозволяють впливати на себе.

Розповідаємо, яку групу крові мав Ісус Христос, які найвідоміші світові зірки мають таку саму кров.

Яка група крові була в Ісуса Христа: хто його нащадки

Вчені вже давно провели дослідження плащаниці Ісуса і виявили, що на ній запеклася кров четвертої групи негативного резус фактору. Але достеменно неможливо довести, що саме ця кров належала Христу.

Четверта негативна група крові вкрай рідкісна, її мають лише три відсотки людей на планеті. Найчастіше з такою кров’ю зустрічаються люди, які проживають на Близькому Сході. Вчені вважають, що четверта група крові є наймолодшою, їй близько 1000 років. Оскільки у давніх похованнях археологи не знаходили останки людей, які б свідчили, що вона з’явилася раніше.

Вчені підрахували, що на нашій планеті з такою групою крові негативного і позитивного резус фактору проживає близько 8% людей. Їх вважають потомками Ісуса Христа, вони мають неабиякі таланти, тому цих людей можна назвати багатогранними особистостями.

Чоловіки з четвертою групою крові мають надзвичайні розумові здібності й дивляться на світ зовсім по-іншому, не так, як усі. Жінки зазвичай дуже привабливі та сексуальні, чим привертають до себе багато уваги. Загалом власники цієї групи крові неконфліктні, але чітко визначають особисті кордони, не дозволяючи іншим втручатися у їхнє життя.

Появу четвертою групи крові вчені пов’язують із переселенням людей у великі міста та змішанням другої і третьої груп. Цікаво знати, що люди з четвертою групою крові зазвичай їдять м’ясо, молочні продукти й багато овочів.

Найвідоміші власники четвертої групи крові – Джон Кеннеді, Мерелін Монро, Мік Джаггер, Томас Едісон та Джекі Чан.

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