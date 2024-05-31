Кто они, потомки Иисуса Христа: их называют "новыми людьми"

Эти люди не любят конфликтов, однако имеют высокую самооценку и не позволяют влиять на себя.

Рассказываем, какую группу крови имел Иисус Христос, какие самые известные мировые звезды имеют такую же кровь.

Какая группа крови была у Иисуса Христа: кто его потомки

Ученые уже давно провели исследование плащаницы Иисуса и обнаружили, что на ней запеклась кровь четвертой группы отрицательного резус фактора. Но невозможно доказать, что именно эта кровь принадлежала Христу.

Четвертая отрицательная группа крови крайне редкая, ее имеют только три процента людей на планете. Чаще всего с такой кровью встречаются люди, проживающие на Ближнем Востоке. Ученые считают, что четвертая группа крови самая молодая, ей около 1000 лет. Поскольку в древних захоронениях археологи не находили останки людей, свидетельствующих о том, что она появилась раньше.

Ученые подсчитали, что на нашей планете с такой группой крови отрицательного и положительного резус фактора проживает около 8% людей. Их считают потомками Иисуса Христа, они обладают незаурядными талантами, поэтому этих людей можно назвать многогранными личностями.

Мужчины с четвертой группой крови обладают чрезвычайными умственными способностями и смотрят на мир совсем по-другому, не так, как все. Женщины обычно очень привлекательны и сексуальны, чем привлекают много внимания. В общем, владельцы этой группы крови неконфликтны, но четко определяют личные границы, не позволяя другим вмешиваться в их жизнь.

Появление четвертой группы крови ученые связывают с переселением людей в крупные города и смешением второй и третьей групп. Интересно знать, что люди с четвертой группой крови обычно едят мясо, молочные продукты и много овощей.

Самые известные владельцы четвертой группы крови – Джон Кеннеди, Мэрелин Монро, Мик Джаггер, Томас Эдисон и Джеки Чан.

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