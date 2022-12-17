В Україні різко зросли ціни на моркву: у чому причина

В Україні деякі продукти продовжують зростати в ціні. Серед них і морква. Ціна на моркву вже в середньому у 2,9 раза вища, ніж рік тому. Водночас деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження цих темпів збуту.

Про це пише Agronews.

Причиною збільшення попиту на ці коренеплоди експерти називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній та роздрібних мереж напередодні Нового року, а також завершення реалізації продукції з необладнаних сховищ.

Сьогодні фермери готові відвантажувати якісну моркву не дешевше наж за 15-20 грн, що в середньому на 11% дорожче, ніж раніше. Однак галузеві експерти наголошують, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для тривалого зберігання.

Нагадаємо, в Україні споживчі ціни в листопаді зросли на 26,5% в порівнянні з листопадом минулого року. Головною причиною стала руйнація енергетичної інфраструктури. У листопаді здорожчали яйця - на 10,6%, молоко та молочні продукти - на 2,9-2,4%, риба та продукти з риби - на 2%. Тим часом на 6,9-1,1% зменшилася вартість фруктів, продуктів переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

Крім того, в Україні вперше від початку війни рівень споживчої інфляції сповільнився. Показник зменшився від 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді у річному вимірі.

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