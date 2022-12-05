8 книжок до Дня святого Миколая

Книжки – найкращі друзі й порадники. А на свята – ще і джерела радості, сміху та добрих див, яких нам усім зараз так не вистачає. Зібрали для вас кілька книжок, які повернуть вкрадений святковий настрій.

Цього року всі грудневі свята, які ми так любили і на прихід яких завжди чекали з нетерпінням, вкрилися товстим шаром нальоту війни. І тому настрій не зовсім святковий... Та саме в цей важкий час, коли так мало світла на вулиці й у наших будинках, маємо запалювати ліхтарі у своїх серцях. І особливо – у серцях своїх дітей, які заслуговують бути щасливими.

Саме тому райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала 8 книжок, які стануть найкращим подарунком для маленьких читачів до прийдешніх свят.

Аннетте Амргайн "Лист на Різдво", видавництво Vivat

У маленького єнотика Пака напередодні Різдва є лише одне заповітне бажання – отримати лист, на конверті якого красуватиметься його власне ім’я: "Пакові, маленькому єнотикові". Адже це так приємно – схвильовано чекати-чекати, а потім притискати до серця яскравий конвертик із привітаннями. Але всі листи надходять лише мамі з татом, і в них адресанти просять переказати Пакові щирі вітання. Та це зовсім не те, про що мріє єнотик. Чи отримає він цього Різдва найбажаніше? Крихітний єнотикоспойлер: авжеж, бо Різдво – це час див і доброї магії.

До цієї книжечки увійшли дві історії: "Несподіваний лист на Різдво" та "Чудова колядка".

Ідеальний подарунок для дітей віком від 6 до 11 років та для всіх, хто обожнює відправляти листи поштою.

Клемент Кларк Мур, Стів Річардсон "У вечір святковий", видавництво Час Майстрів

Щороку чемні діти та звірята отримують на Різдво подарунки. Так повелося хтозна від яких часів. Тож усе, що вам треба, – спробувати не робити капості цілих 365 днів поспіль і різдвяної ночі дочекатися на візит Санта-Клауса… Завдання нелегке, але винагорода варта зусиль.

"В червоній одежі від п’ят і до вух,

У сажі змащений рясно кожух,

На спині мішок подарунків несе –

Невже він устигне роздати усе?"

Це затишна віршована книжечка про найголовніше свято року, героями-оповідачами якої є звірята. І Санта-Клаус, безперечно. Прочитавши її, ваші діти повірять у дива, які можна і треба творити.

Ідеальний подарунок для дітей віком від 3 до 8 років та для всіх, хто цілий рік поводився чемно.

Джузеппе Д’Анна "Велика книга фантастичних істот", видавництво Vivat

Цей птах має гострі золотаві кігті, які сяють, мов коштовне каміння, дуже гострий зір, великі вогняні крила, завдяки яким він злітає на найвищі вершини… Вгадали, хто це? Так-так, фенікс – фантастичний птах, який відроджується з попелу, після чого стає ще гарнішим і сильнішим. Якщо вам пощастить із ним зустрітися, не лякайтеся, вклоніться йому та простягніть руку. Тоді феніксу буде де влаштуватися й перепочити. А якщо у ваших кишенях знайдеться для нього кілька стеблинок лаванди або чебрецю, маєте шанс знайти нового крилатого друга.

"Велика книга фантастичних істот" – це яскрава книжка, на сторінках якої оселилося п’ятнадцять фантастичних істот. Гідра, аліканто, кіцуне… Ваші непосидючі чомучки будуть у захваті, адже зможуть створювати величезні фантастичні світи, де панують лише дружба й любов.

Ідеальний подарунок для дітей віком від 3 до 5+ років та для всіх, хто не боїться мріяти.

Галина Кирпа "Муся і Різдво", Видавництво Старого Лева

Киця Муся ніколи в житті не бачила снігу, тому вона з нетерпінням чекає на початок зими. Бо взимку стільки свят – і День святого Миколая, і Різдво… Цікаво, який вигляд він має, цей сніжок? А як смакує? І ще запитаннячко: святий Миколай приходить лише до дітей чи й до тваринок також? У Мусі так багато причин для хвилювання. Та коли випаде перший сніг, у неї буде так багато причин для радості, якої вистачить, щоб зігріти світлом свого серця увесь світ. Ну, гаразд, не увесь світ, але бездомного котика Лео точно.

Це затишна книжечка про свята, дива й добро, яке здатне розтопити навіть найтовстіший лід.

Ідеальний подарунок для дітей віком від 6 до 8 років та для всіх, хто готовий поділитися теплом свого серця з ближніми.

Сільві Мішлен, Фаб’єн Окто Ламбер "Різдво у великому дереві", видавництво Vivat

На вершечку Великого дерева живе-поживає родина білок. Тато, мама і троє білченят – Балтазар, Мельхіор і Каспар. Напередодні Святвечора Каспар кудись запропастився. Тож тато-білка вирушає на його пошуки, стрибаючи з гілки на гілку. Але ані у соні, ані у совиного сімейства, ані у лиса Ернеста малого бешкетника немає. Куди ж він подівся? А разом із ним – ще Заза, Ежен, Віолетта, Еміль та Нарцис? Відповідь на це запитання схована у віконці на останній сторінці цієї чудової різдвяної книжечки. Та щоб ви не хвилювалися, маємо сказати, що всі вони знайшлися. І тато-білка втікачів не лаяв. Бо навіщо їх лаяти, якщо вони вирішили подбати про святковий настрій усіх жителів Великого дерева?

Ідеальний подарунок для дітей віком від 3+ років та для всіх, хто обожнює читати-розглядати книжки з віконцями. І Різдво, звісно ж.

Хіроко Мотаї, Маріка Майяла "Мільйон мільярдів Санта-Клаусів", видавництво Yakaboo Publishing

Один Санта-Клаус добре, але мільйон мільярдів – значно краще. Бо тоді можна спати спокійно, адже Різдвяної ночі кожен отримає свій подарунок.

Колись, коли на Землі жило небагацько людей, Санта встигав облетіти кожен дім самостійно. Та поступово людей ставало дедалі більше, і він дуже втомлювався, і оленів своїх виснажував. Тому Санта-Клаус, отой перший-першісінький, попросив у Бога, щоб Сант стало двійко. І Бог виконав прохання свого земного помічника. Але от халепа – Санта вдвічі зменшився. А тепер лишень уявіть розмір мільйона мільярдів Санта-Клаусів… Чи ж не варто крихітним Сантам звернутися по допомогу до дорослих людей? Звісно, варто, що вони й зробили. Та що з цього вийшло?

Ідеальний подарунок для дітей віком від 3 до 8 років та для всіх, хто готовий стати помічником Санта-Клаусів.

Міріам Манн, Піна Ґертенбах "Метушня у різдвяній школі", видавництво Vivat

На далекій Півночі причаїлася Різдвяна школа. Це така школа, де немає математики чи природознавства. Але є щось на кшталт музики – горлання пісень та щось на кшталт трудового навчання – зав’язування бантика. Зазвичай у Різдвяній школі все йде за планом, але цьогоріч Санта-Клаус вскочив у халепу (нащо здалася йому та рибалка). Тому у школі метушня, адже ельфу Вінні, янголяті Леону та північному оленеві Ромео тепер доведеться рятувати не лише Санту, а й Різдво. Та чи до снаги це їм?

Без паніки: у цієї трійці є чудовий план. І навіть якщо все піде шкереберть, вони сміятимуться, обійматимуться. І обов’язково підуть у танок навколо різдвяної ялинки. З Санта-Клаусом, звісно.

Ідеальний подарунок для дітей віком від 3 до 5 років та для всіх, хто вірить у Санта-Клауса.

Фрідерун Райхенштеттер, Аліса Келін "Різдвяна мишка в зимовій країні чудес. Адвент-календар", видавництво Vivat

Ви вже, певно, знайомі бодай з одним різдвяним ельфом, різдвяним гномом чи різдвяним оленем. Як щодо знайомства з Різдвяною Мишкою? Мишкою, яка допомагає Санті організовувати Різдво. Але цьогоріч він кудись подівся. А яке ж Різдво без Санта-Клауса? Тому наша пухнаста героїня вирушає на його пошуки. Що чекає на неї у цій непростій мандрівці? І снігова пустеля, і знайомство з полярною совою, і ще багато цікавих, а часом і складних пригод-випробувань. Бо, на жаль, за одну ніч загубленого Санту знайти неможливо.

"Різдвяна мишка в зимовій країні чудес" – це чудовий адвент-календар, завдяки якому Різдво для ваших дітлахів стане рідним-рідним і затишним, наче мамині обійми.

Ідеальний подарунок для дітей віком від 3 до 5 років та для всіх, хто готовий до знайомства з Різдвяною Мишкою.

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