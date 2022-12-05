8 книг ко Дню святого Николая

Книги – лучшие друзья и советчики. А на праздники – еще и источники радости, смеха и добрых чудес, которых нам всем сейчас так не хватает. Собрали для вас несколько книг, которые вернут украденное праздничное настроение.

В этом году все декабрьские праздники, которые мы так любили и приход которых всегда ждали с нетерпением, покрылись толстым слоем налета войны. И потому настроение не совсем праздничное... Но именно в это тяжелое время, когда так мало света на улице и в наших домах, мы должны зажигать фонари в своих сердцах. И особенно – в сердцах своих детей, заслуживающих быть счастливыми.

Именно поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала 8 книг, которые станут лучшим подарком для маленьких читателей к предстоящим праздникам.

Аннетте Амргайн "Письмо на Рождество", издательство Vivat

У маленького енота Пака в канун Рождества есть только одно заветное желание – получить письмо, на конверте которого будет красоваться его собственное имя: "Паку, маленькому еноту". Это ведь так приятно взволнованно ждать-ждать, а потом прижимать к сердцу яркий конверт с поздравлениями. Но все письма поступают только маме с папой, в которой адресанты просят пересказать искренние приветствия Паку. Но это совсем не то, о чем мечтает енот. Получит ли он на это Рождество самое желанное? Крошечный енотикоспойлер: конечно, потому что Рождество – это время чудес и доброй магии.

В эту книжку вошли две истории: "Неожиданное письмо на Рождество" и "Великолепная колядка".

Идеальный подарок для детей от 6 до 11 лет и для всех, кто обожает отправлять письма по почте.

Клемент Кларк Мур, Стив Ричардсон "В вечер праздничный", издательство "Час Майстрів"

Ежегодно вежливые дети и зверьки получают на Рождество подарки. Так повелось неизвестно с каких времен. Итак, все, что вам нужно, – попробовать не делать пакости целых 365 дней подряд и в рождественскую ночь дождаться визита Санта-Клауса… Задача нелегкая, но вознаграждение стоит усилий.

"В червоній одежі від п’ят і до вух,

У сажі змащений рясно кожух,

На спині мішок подарунків несе –

Невже він устигне роздати усе?"

Это уютная стихотворная книжка о самом главном празднике года, героями-рассказчиками которой являются звери. И Санта-Клаус, конечно. Прочитав ее, ваши дети поверят в чудеса, которые можно и нужно творить.

Идеальный подарок для детей от 3 до 8 лет и для всех, кто целый год вел себя вежливо.

Джузеппе Д'Анна "Великая книга фантастических существ", издательство Vivat

У этой птицы есть острые золотистые когти, сияющие, словно драгоценные камни, острые зрения, большие огненные крылья, благодаря которым он взлетает на самые высокие вершины… Угадали, кто это? Да-да, феникс – фантастическая птица, которая возрождается из пепла, после чего становится еще красивее и сильнее. Если вам посчастливится встретиться, не пугайтесь, поклонитесь ему и протяните руку. Тогда фениксу будет где устроиться и отдохнуть. А если в ваших карманах найдется для него несколько стебельков лаванды или чабреца, имеете шанс найти нового крылатого друга.

Большая книга фантастических существ – это яркая книга, на страницах которой поселилось пятнадцать фантастических существ. Гидра, аликанто, кицуне… Ваши непоседливые почемучки будут в восторге, ведь смогут создавать огромные фантастические миры, где царят только дружба и любовь.

Идеальный подарок для детей от 3 до 5+ лет и для всех, кто не боится мечтать.

Галина Кирпа "Муся и Рождество", Издательство Старого Льва

Киса Муся никогда в жизни не видела снега, поэтому она с нетерпением ждет начала зимы. Потому что зимой столько праздников – и День святого Николая, и Рождество… Интересно, каким он выглядит этот снежок? А какой на вкус? И еще вопрос: святой Николай приходит только к детям или к животным тоже? У Муси так много причин для волнения. Но когда выпадет первый снег, у нее будет так много причин для радости, которой хватит, чтобы согреть светом своего сердца весь мир. Ну ладно, не весь мир, но бездомного котика Лео точно.

Это уютная книжечка о праздниках, чудесах и добре, которое способно растопить даже самый толстый лед.

Идеальный подарок для детей от 6 до 8 лет и для всех, кто готов поделиться теплом своего сердца с ближними.

Сильви Мишлен, Фабьен Окто Ламбер "Рождество в большом дереве", издательство Vivat

На верхушке Большого дерева живет-поживает семья белок. Папа, мама и трое бельчат – Балтазар, Мельхиор и Каспар. Накануне Сочельника Каспар куда-то пропал. Поэтому папа-белка отправляется на его поиски, прыгая с ветки на ветку. Но ни у совиного семейства, ни у лиса Эрнеста маленького озорника нет. Куда же он пропал? А вместе с ним – еще Заза, Эжен, Виолетта, Эмиль и Нарцисс? Ответ на этот вопрос спрятан в окошечке на последней странице этой замечательной рождественской книжечки. Но, чтобы вы не волновались, нужно сказать, что все они нашлись. И папа-белка беглецов не ругал. Ибо зачем их ругать, если они решили позаботиться о праздничном настроении всех жителей Большого дерева? Идеальный подарок для детей от 3+ лет и для всех, кто любит читать-рассматривать книги с окошками. И Рождество, конечно.

Хироко Мотаи, Марика Майяла "Миллион миллиардов Санта-Клаусов", издательство Yakaboo Publishing

Один Санта-Клаус хорошо, но миллион миллиардов – гораздо лучше. Тогда можно спать спокойно, ведь в рождественскую ночь каждый получит свой подарок.

Когда-то, когда на Земле жило немного людей, Санта успевал облететь каждый дом самостоятельно. Но постепенно людей становилось все больше, и он очень уставал и истощал своих оленей. Поэтому Санта-Клаус, вот тот самый первый, попросил у Бога, чтобы Сант стало двое. И Бог исполнил просьбу своего земного помощника. Но вот беда, Санта вдвое уменьшился. А теперь только представьте размер миллиона миллиардов Санта-Клаусов… Не стоит ли крошечным Сантам обратиться за помощью к взрослым людям? Конечно, стоит, что они и сделали. Но что из этого вышло?

Идеальный подарок для детей от 3 до 8 лет и для всех, кто готов стать помощником Санта-Клаусов.

Мириам Манн, Пина Гертенбах "Суета в рождественской школе", издательство Vivat

На далеком Севере притаилась Рождественская школа. Это такая школа, где нет математики или естествознания. Но есть что-то вроде музыки – крики песен и что-то вроде трудового обучения – завязывание бантика. Обычно в Рождественской школе все идет по плану, но в этом году Санта-Клаус попал впросак (зачем сдалась ему эта рыбалка!). Поэтому в школе суматоха, ведь эльфу Винни, ангелочки Леону и северному оленю Ромео теперь придется спасать не только Санту, но и Рождество. Но по силам ли это им?

Без паники: у этой тройки есть отличный план. И даже если все пойдет кувырком, они будут смеяться, обниматься. И обязательно пойдут в пляс вокруг рождественской елки. С Санта-Клаусом, конечно.

Идеальный подарок для детей от 3 до 5 лет и для всех, кто верит в Санта-Клауса.

Фридерун Райхенштеттер, Алиса Келин "Рождественская мышка в зимней стране чудес. Адвент-календарь", издательство Vivat

Вы уже, вероятно, знакомы хотя бы с одним рождественским эльфом, рождественским гном или рождественским оленем. Как насчет знакомства с Рождественской Мышкой? Мышкой, помогающей Санти организовывать Рождество. Но в этом он куда-то делся. А какое же Рождество без Санта-Клауса? Поэтому наша пушистая героиня отправляется на его поиски. Что ждет ее в этом непростом путешествии? И снежная пустыня, и знакомство с полярной совой, и много интересных, а порой и сложных приключений-испытаний. Потому что, к сожалению, за одну ночь потерянного Санту найти невозможно.

"Рождественская мышка в зимней стране чудес" – это отличный адвент-календарь, благодаря которому Рождество для ваших ребятишек станет родным-родным и уютным, как мамины объятия.

Идеальный подарок для детей от 3 до 5 лет и для всех, кто готов к знакомству с Рождественской Мышкой.

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