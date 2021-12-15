5 книг ко Дню святого Николая

День святого Николая в Украине ежегодно отмечается 19 декабря.

День святого Николая – любимый семейный праздник! Особенно рады малыши, ведь им хороший волшебник кладет под подушку сладости и гостинцы. А интересная книга вообще станет отличным подарком, ведь, перечитывая ее, можно сохранить праздничное настроение на весь год.

Чарльз Диккенс. Рождественская история. – Л.: Издательство Старого Льва, 2021

Герой этой повести – старый одинокий скряга, который не любит ничего, кроме денег, не собирается праздновать Рождество, отвергает предложение племянника провести время с его семьей и прогоняет собирателей пожертвований. Дома ему является призрак компаньона, предупреждающий о трех Духах, которые вскоре должны прийти к старику.

Первый Дух переносит героя в детство и юность, где тот теряет свою возлюбленную. Второй показывает, как люди празднуют Рождество, и переносит в дом племянника, который весело проводят время с семьей. Третий демонстрирует будущее, в котором в городе умирает известный человек, чему люди либо радуются, либо им безразлично, и герой понимает, что это умер он сам. Умоляя Духа позволить ему изменить свою жизнь, наш герой просыпается. Таким образом, вполне в духе Рождества, происходит возрождение старика, который был морально мертвым, но сумел измениться к лучшему, родившись вторично.

Анастасия Никулина. Похитители снега. – Х.: Vivat, 2021

По сюжету этой истории, девятилетней Ричи больше всего любит своего дедушку, который заменил ему всю семью. Он как никто понимает и поддерживает внука, а еще рассказывает интереснейшие истории! Например, о черноборцах — воинах, противостоящих Огненным Великанам. Или о рождественских "пауках", оберегающих от Тьмы. А также, безусловно, о том, что когда-то были морозные и снежные зимы, а не тоскливый туман, который тянет из людей жизнь и веру в чудо.

Когда накануне Рождества дедушка оказывается в больнице, Ричи решает спасти его. Это, конечно, сложно, но возможно, если учесть, что это делается для родного человека. Ну а нужно для этого "всего" просто найти и украсть снег. И помочь в этом могут только мифические черноборцы! Да-да, те самые, о которых рассказывал дедушка. Неужели они существуют, как вы думаете?

Владимир Никитенко. 210 добрых дел. – К.: ДИПА, 2021

Веселая и необычная семейка Гудини в этой увлекательной истории может поразить кого угодно, ведь состоит она из чудаков и романтиков. Папаша Александр сидит под деревом, размышляя над очередным гениальным изобретением, мамочка Мэри постоянно что-то разбивает, дочь Эмми катается по дому на роликах и разговаривает с мебелью, сынок Кот… просто мечтает сделать что-то полезное. И неудивительно, ведь именно добрыми делами питается Машина Времени, которую изобрели отец. Но у каждого гения бывает его "черная" половина, и сейчас это дядя Дезмонд, который приезжает в гости к семейке Гудини.

Следует ли говорить, что приключения после этого только начинаются, но спасать ситуацию малым героям придется самим, ведь машина, которую изобрел отец, отправляет в будущее! А еще у этой истории есть продолжение с названием "210 добрых дел. Темные времена" — об этой самой Машине, и, судя по ее началу, когда школьный автобус, за рулем которого наш знакомец Кот, таранит все вокруг, можно не сомневаться, эта история будет еще круче! По сюжету, прошло несколько лет, дети семьи Гудини выросли, у них свои интересы, поэтому приходится прилагать все больше усилий, чтобы наполнять Машину Времени добрыми делами. Это так скучно! А если есть другая энергия, которая может зарядить ее не хуже? Может, это шанс для Кота наконец стать звездой в школе, ведь, кажется, прозвище Кот-неудачник прилипло к нему навеки? Впрочем, не приведет ли упомянутая зарядка к непредсказуемым изменениям, а не переменам в жизни Кота? Может, нет, а может, и да. Ведь в истории появляется еще таинственный часовщик, которому все известно. Снова черный гений?

Книга под елку. Зимний сборник. – Х.: АССА, 2021

Эта книга станет отличным сюрпризом на новогодние праздники и, в частности, в День святого Николая. Этот замечательный сборник подарит радость вашим любознательным и умным малышам, да и взрослых не оставит равнодушными. Ведь в нее вошли проверенные временем старинные украинские сказки, рассказы и стихи о зимних праздниках и развлечениях. А еще колядки и щедривки, которые порадуют бабушку и дедушку. А поскольку и День святого Николая, и Новый год с Рождеством – это самые любимые праздники большинства взрослых и детей, ведь именно в это время случаются настоящие чудеса, то и подготовиться к ним нужно как следует. И начинать необходимо заранее, помня, что книга – это не только отличный подарок, но и создание праздничной новогодней атмосферы.

В частности, в этой книге есть самые настоящие праздничные истории, которые научат теплу и доброте. Сказки под елку подойдут любознательным детям, которые верят в новогоднее чудо и хотят пережить эти праздники вместе со сказочными героями из книг. Красивые стихи можно изучить и рассказывать под елкой, а щедривки пригодятся на Рождество. В книге есть множество малоизвестных колядок. Прекрасный подарок, который по достоинству оценит любознательный и всесторонне развитый ребенок

Ульрике Мотчуниг. Как маленький Лисенок Святого Николая искал. – Днепр: Абрикос, 2021

Лес за ночь побелел, засиял и стал таинственным. Скоро начнутся рождественские праздники, и к людям придет святой Николай! Интересно, придет ли он в лес к животным? Здесь его еще никто не видел... Только Олененок однажды услышал колокольчики и Сорока увидела яркие ленты после волшебной ночи! Что сделает маленький Лисенок, чтобы исполнилось его величайшее желание? — Тетя Сова, проснитесь, пожалуйста! — кричит он на весь лес. — Сова зевнула, лениво потянулась. Потом нехотя открыла свои огромные глаза. — А вы знаете Святого Николая? –Ух-ух-ух! Я знаю только то, что он доставляет радость и подарки. Но я его еще не видела! – Приносит подарки? - переспросил Лисенок, но старушка Сова уже снова закрыла глаза.

Так что было дальше, и нашел ли наш герой того, кого искал, читайте в этой атмосферной рождественской книге и ждите святого Николая, новогодние чудеса и рождественские праздники вместе с маленьким Лисенком.

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