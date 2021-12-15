5 книжок до Дня святого Миколая

День святого Миколая в Україні щороку святкують 19 грудня.

День святого Миколая — улюблене сімейне свято! Особливо раді малюки, адже їм добрий чарівник кладе під подушку солодощі та гостинці. А цікава книжка взагалі стане чудовим подарунком, адже, перечитуючи її, можна зберегти святковий настрій на весь рік.

Чарлз Діккенс. Різдвяна історія. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2021

Герой цієї повісті – старий самотній скнара, який не любить нічого, крім грошей, не збирається святкувати Різдво, відкидає пропозицію племінника провести час з його родиною і проганяє збирачів пожертвувань. Вдома йому являється привид компаньйона, який попереджає про трьох Духів, що невдовзі мають завітати до старого.

Перший Дух переносить героя в дитинство і юність, де той втрачає свою кохану. Другий показує, як люди святкують Різдво, і переносить до будинку племінника, який весело проводять час з родиною. Третій демонструє майбутнє, в якому в місті помирає відома людина, з чого люди або тішаться, або їм байдуже, і герой розуміє, що це помер він сам. Благаючи Духа дозволити йому змінити своє життя, наш герой прокидається. Таким чином, цілком в дусі Різдва відбувається відродження старого, який був морально мертвим, але зумів змінитися на краще, народившись вдруге.

Анастасія Нікуліна. Викрадачі снігу. – Х.: Vivat, 2021

За сюжетом цієї історії дев’ятирічний Річі понад усе любить свого дідуся, який замінив йому всю родину. Він як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії! Наприклад, про чорноборців — воїнів, які протистоять Вогняним Велетам. Або про різдвяних "павуків", які оберігають від Темряви. А також, безперечно, про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво.

Тож коли напередодні Різдва дідусь опиняється в лікарні, Річі вирішує врятувати його. Це, звісно, складно, але можливо, якщо зважити, що робиться це для рідної людини. Ну, а потрібно для цього "всього лише" просто знайти й викрасти сніг. І допомогти в цьому можуть лише міфічні чорноборці! Так-так, ті самі, про яких розповідав дідусь. Невже вони існують, як гадаєте?

Володимир Нікітенко. 210 добрих справ. – К.: ДІПА, 2021

Весела та незвичайна сімейка Гудіні у цій захоплюючій історії може вразити кого завгодно, адже складається вона з самих диваків і романтиків. Татко Олександр сидить під деревом, міркуючи над черговим геніальним винаходом, матуся Мері постійно щось розбиває, дочка Еммі катається хатою на роликах і розмовляє з меблями, синок Кіт… просто мріє зробити щось корисне. І не дивно, адже саме добрими справами живиться Машина Часу, яку таки винайшов татко. Але в кожного генія буває його "чорна" половина, і наразі це дядечко Дезмонд, який приїздить в гості до сімейки Гудіні.

Чи варто казати, що пригоди після цього тільки починаються, але рятувати ситуацію малим героям доведеться самим, адже машина, яку винайшов батько, відправляє у майбутнє! А ще ця історія має продовження назвою "210 добрих справ". Темні часи" - про цю саму Машину, і судячи з її початку, коли шкільний автобус, за кермом якого наш знайомець Кіт, таранить все довкола, може не сумніватися, ці історія буде ще крутішою! За сюжетом, минуло кілька років, діти сім’ї Гудіні виросли, у них свої інтереси, тому доводиться докладати все більше зусиль, щоб наповнювати Машину Часу добрими справами. Це ж так нудно! Та що, як інша енергія може зарядити її не гірше? Може, це шанс для Кіта нарешті стати зіркою в школі? Адже, здається, прізвисько Кіт-невдаха прилипло до нього наважди? Утім, чи не приведе згадане заряджання до непередбачуваних змін, а не зремін у житті Кіта? Може й ні, а може й так. Адже в історії з'являєтья ще й таємничий годинникар, якому все відомо. Знову чорний геній?

Книжка під ялинку. Зимова збірка. – Х.: АССА, 2021

Ця книжка стане чудовим сюрпризом на новорічні свята, і зокрема у День святого Миколая. Ця чудова збірка подарує радість вашим допитливим, розумним і цікавим малятам, та й дорослих не залишить байдужими. Адже до неї увійшли перевірені часом старовинні українські казки, оповідання й вірші про зимові свята та розваги. А ще колядки і щедрівки, що потішать бабусю й дідуся. А оскільки і День святого Миколая, і Новий рік із Різдвом – це найулюбленіше свято більшості дорослих і дітей, адже саме у цю пору трапляються справжні дива, то й підготуватися до них варто як слід. І починати треба заздалегідь, пам’ятаючи, що книжка – це не лише чудовий подарунок, але й творення святкової новорічної атмосфери.

Зокрема у цій книжці є справжнісінькі святкові історії, які навчать тепла і доброти. Казки під ялинку підійдуть допитливим дітям, які вірять в новорічне диво і хочуть пережити ці свята разом із казковими героями з книжок. Красиві вірші можна вивчити і розповідати під ялинкою, а щедрівки знадобляться на Різдво. У книжці є безліч маловідомих колядок. Чудовий подарунок, який гідно оцінить допитлива і всебічно розвинена дитина

Ульріке Мотчуніг. Як маленьке Лисенятко Святого Миколая шукало. – Дніпро: Абрикос, 2021

Ліс за ніч побілів, засяяв проти місяця і став таємничим. Скоро розпочнуться Різдвяні свята і до людей прийде Святий Миколай! Цікаво, чи прийде він у ліс до тварин? Тут його ще ніхто не бачив... Тільки Оленятко одного разу почуло дзвоники і Сорока побачила яскраві стрічки після чарівної ночі! Що зробить маленьке Лисеня, щоб здійснилося його найбільше бажання? "- Тітонько Сово, прокиньтеся, будь ласка! – гукає він на весь ліс. - Сова позіхнула, ліниво потягнулася. Потім нехотя розплющила свої величезні очі. Я - А ви знаєте Святого Миколая? –Ух-ух-ух! Я знаю лише те, що він приносить радість та подарунки. Але я його ще не бачила! - Приносить подарунки? - перепитало Лисеня, але старенька Сова вже знову заплющила очі".

Тож що було далі, і чи знайшов наш герой того, кого шукав, читайте у цій атмосферній Різдвяній книжці та чекайте на святого Миколая, новорічні дива та різдвяні свята разом із маленьким Лисенятком.

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