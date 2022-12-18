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У Португалії пішов з життя відомий захисник "Карпат"

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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У Португалії пішов з життя відомий захисник "Карпат"

Facebook / Юрій Назаркевич

Легенда львівського футболу помер на 67-му році життя.

У неділю, 18 грудня, пішов з життя колишній гравець львівських "Карпат" Іван Гамалій.

Про це повідомив колишній пресаташе Карпат Юрій Назаркевич у Facebook.

"Сумна новина надійшла з Португалії... 18 грудня, на 67-му році життя, не стало відомого захисника львівських команд СКА, СКА "Карпати", ФК "Львів" та "Карпати" Івана Гамалія", – йдеться у повідомленні. 

Багато років Іван Гамалій проживав у Португалії, де приділяв увагу популяризації футболу серед української діаспори. 

  • Гамалій виступав за львівський клуб у 1993-1994 роках. Загалом провів за "Карпати" 36 ігор, забивши 2 голи. У Першій лізі в складі "Кристалу" (Чортків) в активі Гамалія 34 матчі і  7 голів, в Кубку – 9 ігор (2 голи). Успішно виступав за команду ветеранів "Карпат".

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Дата публікації
Перегляди
1117
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