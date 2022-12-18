"Ніхто просто так Крим не віддасть" – Зеленський

Операція ЗСУ зі звільнення Криму ще не розпочалася, однак готовність та бажання звільнити від російської окупації вже зародилася у свідомості українських громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 info.

"Сама операція ще не розпочалася. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей і це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні, у єдності ставлення до цього", — сказав Зеленський.

Український лідер переконаний, що важливо не лише на словах говорити, що Крим — це Україна, а бути готовим до того, щоб повернути його військовим шляхом, оскільки російські окупанти просто так не підуть із нього.

"Треба бути готовими та йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання та готовності. Я вважаю, що початок є", — додав президент.

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