"Никто просто так Крым не отдаст" – Зеленский

За Крым придется воевать, считает президент.
Операция ВСУ по освобождению Крыма еще не началась, однако готовность и желание освободить от российской оккупации уже зародилась в сознании украинских граждан.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу TF1.
"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в сознании людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому", — сказал Зеленский.
Украинский лидер убежден, что важно не только на словах говорить, что Крым — это Украина, а быть готовым к тому, чтобы вернуть его военным путем, поскольку российские оккупанты просто так не уйдут из него.
"Нужно быть готовыми и идти. Никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества: с желания и готовности. Я считаю, что начало есть", — добавил президент.
Напомним:
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию. По его словам, оно может быть в ВСУ до первых месяцев 2023 года.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
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