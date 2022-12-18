"Никто просто так Крым не отдаст" – Зеленский

Операция ВСУ по освобождению Крыма еще не началась, однако готовность и желание освободить от российской оккупации уже зародилась в сознании украинских граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу TF1.

"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в сознании людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому", — сказал Зеленский.

Украинский лидер убежден, что важно не только на словах говорить, что Крым — это Украина, а быть готовым к тому, чтобы вернуть его военным путем, поскольку российские оккупанты просто так не уйдут из него.

"Нужно быть готовыми и идти. Никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества: с желания и готовности. Я считаю, что начало есть", — добавил президент.

Напомним:

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