В Украине резко выросли цены на морковь: в чем причина

В Украине некоторые продукты продолжают расти в цене. Среди них и морковь. Цена на морковь уже в среднем в 2,9 раза выше, чем год назад. В то же время некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении этих темпов сбыта.

Об этом пишет Agronews.

Причиной увеличения спроса на эти корнеплоды эксперты называют активизацию закупочной деятельности со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей в канун Нового года, а также завершение реализации продукции из необорудованных хранилищ.

Сегодня фермеры готовы отгружать качественную морковь не дешевле, чем за 15-20 грн, что в среднем на 11% дороже, чем раньше. Однако отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, закупаемой для длительного хранения.

Напомним, в Украине потребительские цены в ноябре выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. Главной причиной стало разрушение энергетической инфраструктуры. В ноябре подорожали яйца – на 10,6%, молоко и молочные продукты – на 2,9-2,4%, рыба и продукты из рыбы – на 2%. Между тем, на 6,9-1,1% уменьшилась стоимость фруктов, продуктов переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

Кроме того, в Украине впервые с начала войны уровень потребительской инфляции замедлился. Показатель уменьшился с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре в годовом исчислении.

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