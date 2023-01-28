В Україні знову здорожчають цигарки

За рік тютюнові вироби здорожчали на 6,97-15,65 грн.

В Україні від початку року на 20% збільшився акциз на цигарки, відповідно 2023 року пропорційно збільшаться й ціни на сигарети.

По це пише видання "Обозреватель".

Акциз на цигарки збільшився від 1 січня.

"Традиційно наприкінці року виробники та розповсюджувачі накопичують продукцію, щоб встигнути запастись дешевшим товаром. У лютому-березні запаси повністю вичерпаються, а ціни на цигарки зростуть, - йдеться в матеріалі.

Зокрема, пачка найдешевших сигарет здорожчає щонайменше до 70 грн, за цигарки середнього класу доведеться заплатити на 14 грн більше – 84 грн, а ось преміум сегмент коштуватиме понад 92-95 грн за пачку.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні проєкт №5600. Цей проєкт передбачає збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.

З нового року в Україні зріс акциз на алкоголь

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