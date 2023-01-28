В Украине снова подорожают сигареты

За год табачные изделия подорожали на 6,97–15,65 грн.

В Украине с начала года на 20% увеличился акциз на сигареты, соответственно в 2023 году пропорционально увеличатся и цены на сигареты.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Акциз на сигареты увеличился с 1 января.

"Традиционно в конце года производители и распространители накапливают продукцию, чтобы успеть запастись более дешевым товаром. В феврале-марте запасы полностью иссякнут, а цены на сигареты вырастут", — говорится в материале.

В частности, пачка самых дешевых сигарет подорожает как минимум до 70 грн, за сигареты среднего класса придется заплатить на 14 грн больше – 84 грн, а вот премиум сегмент будет стоить более 92-95 грн за пачку.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект №5600. Этот проект предполагает увеличение ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

С нового года в Украине вырос акциз на алкоголь

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