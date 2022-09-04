ЄС готовий до припинення постачання газу з РФ - єврокомісар

Європейський Союз сподівається на дотримання Росією наявних енергетичних контрактів, але готовий прийняти виклик, якщо вона порушить наявні домовленості.

У ЄС розуміють, що Росія використовує енергоносії як засіб тиску на інші країни.

Про це заявив комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, пише NDTV.

"Ми добре підготовлені протистояти екстремальному використанню Росією газового шантажу. Ми не боїмося рішень Путіна. Звісно, ми просимо росіян дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — сказав чиновник.

Він також додав, що інші країни можуть приєднатися до обмеження цін на російську нафту, раніше погоджену міністрами фінансів Великої сімки (G7) у п'ятницю.

"Ми обговорили, як побудувати ширшу коаліцію. Я впевнений, що такі країни, як Австралія та Південна Корея можуть бути зацікавлені у приєднанні до цієї коаліції", — зазначив він.

Нагадаємо, міністри фінансів країн-членів G7 ухвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Це позбавить президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни проти України.

Початкова максимальна ціна нафти з РФ буде встановлена на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних. Ціна буде визначена всією коаліцією до її запровадження в кожній юрисдикції.

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