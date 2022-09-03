Передчасне старіння та проблеми з серцем: вчені розповіли, що буде з тілом людини на Марсі

Дослідники вважають, що найбільшим викликом для людей буде відсутність гравітації, схожої на земну.

Вчені з Австралійського національного університету провели моделювання, яке показало, як тіло людини поводитиметься на Марсі.

Про це пише The Grunge.

Проживання на Червоній планеті може бути достатнім, щоб спричинити серцевий напад або, принаймні, серйозно збільшити ризик його виникнення.

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Як зазначають вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, тривале перебування у відкритому космосі справді може призвести до виснаження серцево-судинної системи. Це пов'язано з токсичною комбінацією радіації та відсутності гравітації, що ускладнює роботу системи кровообігу.

"Ми знаємо, що подорож на Марс займає від шести до семи місяців, і це може призвести до зміни структури ваших кровоносних судин або сили вашого серця через невагомість, що виникає в результаті космічної подорожі", - заявив вчений Ван Лун.

Гравітація грає величезну роль здатності організму відновлювати кісткову тканину, функції кісток і клітини. За її відсутність рутинні завдання, які організм зазвичай виконує для збереження цілісності кісткових клітин та кісткової тканини, не завжди виконуються. За даними Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, це призводить до значної втрати кісткової маси.

На відміну від Землі, яка природно має магнітосферу, що захищає нас від радіаційних частинок, Червона планета не має природного бар'єра захисту. Це означає, що життя в умовах невагомості може призвести до досить сильних сонячних опіків для тих, хто проживатиме на марсіанському ґрунті.

Раніше вчені розповіли, що станеться з тілом людини після смерті в космосі: за 30 секунд легені руйнуватимуться, і людина буде паралізована.

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