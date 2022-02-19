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Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові
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Називав потерпілих "довбо***ами" і обіцяв послати суддю: журналісти підслухали підозрюваного в ДТП у Харкові
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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному "мажорові" продовжили запобіжний захід
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"Бухим менше їздити треба": 16-річний "мажор" з Харкова у суді сміявся та грубіянив дочці загиблого в ДТП
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У Харкові розглядають клопотання про подовження строку арешту "мажору" на Infiniti, який скоїв смертельну ДТП
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Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура обіцяє не допустити колізії з суддями
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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія можуть відпустити додому
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У Харкові суддя, яка мала розглядати справу 16-річного винуватця аварії, заявила про самовідвід
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Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: рідні загиблого водія не вірять, що чоловік був п'яним
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"Просив вибачення у камер, а не у нас": син загиблого в ДТП у Харкові не вірить у щирість каяття 16-річного водія