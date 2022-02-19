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Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове
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Называл потерпевших "долбо**ами" и обещал послать судью: журналисты подслушали подозреваемого в ДТП в Харькове
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Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему "мажору" продлили меру пресечения
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"Бухим меньше ездить надо": 16-летний "мажор" из Харькова в суде смеялся и грубил дочери погибшего в ДТП
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В Харькове рассматривают ходатайство о продлении срока ареста "мажора" на Infiniti, совершившего смертельное ДТП
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Смертельное ДТП в Харькове: прокуратура обещает не допустить коллизии с судьями
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Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя могут отпустить домой
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В Харькове судья, которая должна была рассматривать дело 16-летнего виновника аварии, заявила о самоотводе
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Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: родные погибшего водителя не верят, что мужчина был пьян
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"Просил прощения у камер, а не у нас": сын погибшего в ДТП в Харькове не верит в искренность раскаяния 16-летнего водителя