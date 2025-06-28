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Який колір волосся може візуально омолодити
Найкращий спосіб виглядати молодше за допомогою кольору волосся — обирати відтінки на 1-2 тони світліше за ваш натуральний колір, уникаючи надто темних і занадто яскравих кольорів.
Правильно підібраний відтінок волосся може не лише змінити зовнішність, а й відобразити внутрішній настрій, додати впевненості, легкості й навіть «стерти» кілька років з обличчя.
Які відтінки волосся та кольори роблять вас молодше
Карамель
Натуральний карамельний відтінок волосся зі світлими бліками — це омолоджуючий колір волосся, який підходить красуням з різним кольором очей.
Полуничний блонд
Актуальне фарбування у відтінку полуничний блонд може бути як більш пастельного, так і максимально інтенсивного відтінку. Як перший, так і другий варіанти чудово молодять і додають зовнішності особливу привабливу родзинку.
Руді відтінки
Руді відтінки у фарбуванні волосся мають омолоджуючий ефект.
Кольорова гама рудих відтінків максимально різноманітна, в тренді як вогняне, так і пастельне фарбування.
Теплий блонд
Теплі тони блонду надають волоссю ніжності. У тренді — переливи у відтінку вершкового масла.
Теплий каштановий
Теплий каштановий колір з ноткою холодного робить цей відтінок універсальним, який підходить практично кожній. Глибина і теплота тут гармонійно поєднуються, додаючи зачісці динаміки та об’єму.
Раніше ми писали, які кольори варто спробувати цього сезону. Більше про це читайте у новині.