Який колір волосся може візуально омолодити

Деякі відтінки можуть освіжити образ та візуально зробити людину молодшою / © Pixabay

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Правильно підібраний відтінок волосся може не лише змінити зовнішність, а й відобразити внутрішній настрій, додати впевненості, легкості й навіть «стерти» кілька років з обличчя.

Які відтінки волосся та кольори роблять вас молодше

Карамель

Натуральний карамельний відтінок волосся зі світлими бліками — це омолоджуючий колір волосся, який підходить красуням з різним кольором очей.

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Полуничний блонд

Актуальне фарбування у відтінку полуничний блонд може бути як більш пастельного, так і максимально інтенсивного відтінку. Як перший, так і другий варіанти чудово молодять і додають зовнішності особливу привабливу родзинку.

Руді відтінки

Руді відтінки у фарбуванні волосся мають омолоджуючий ефект.

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Кольорова гама рудих відтінків максимально різноманітна, в тренді як вогняне, так і пастельне фарбування.

Теплий блонд

Теплі тони блонду надають волоссю ніжності. У тренді — переливи у відтінку вершкового масла.

Теплий каштановий

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Теплий каштановий колір з ноткою холодного робить цей відтінок універсальним, який підходить практично кожній. Глибина і теплота тут гармонійно поєднуються, додаючи зачісці динаміки та об’єму.

Раніше ми писали, які кольори варто спробувати цього сезону. Більше про це читайте у новині.