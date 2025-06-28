Какой цвет волос может визуально омолодить

Некоторые оттенки могут освежить образ и визуально сделать человека моложе / © Pixabay

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Правильно подобранный оттенок волос может не только изменить внешность, но и отразить внутреннее настроение, добавить уверенность, легкость и даже «стереть» несколько лет с лица.

Какие оттенки волос и цвета делают вас моложе

Карамель

Натуральный карамельный оттенок волос со светлыми бликами — это омолаживающий цвет волос, который подходит красавицам с разным цветом глаз.

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Клубничный блонд

Актуальная окраска в оттенке клубничный блонд может быть как более пастельного, так и максимально интенсивного оттенка. Как первый, так и второй варианты прекрасно молодят и придают облику особую привлекательную изюминку.

Рыжие оттенки

Рыжие оттенки в окрашивании волос оказывают омолаживающий эффект.

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Цветовая гамма рыжих оттенков максимально разнообразна, в тренде как огненная, так и пастельная окраска.

Теплый блонд

Теплые тона блонда придают волосам нежность. В тренде — переливы в оттенке сливочного масла.

Теплый каштановый

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Теплый каштановый цвет с холодной ноткой делает этот оттенок универсальным, который подходит практически каждой. Глубина и теплота здесь гармонично сочетаются, добавляя прическе динамики и объема.

Раньше мы писали, какие цвета стоит попробовать в этом сезоне. Больше об этом читайте в новости.