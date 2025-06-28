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Какой цвет волос может визуально омолодить
Лучший способ выглядеть моложе с помощью цвета волос — выбирать оттенки на 1-2 тона светлее вашего натурального цвета, избегая слишком темных и слишком ярких цветов.
Правильно подобранный оттенок волос может не только изменить внешность, но и отразить внутреннее настроение, добавить уверенность, легкость и даже «стереть» несколько лет с лица.
Какие оттенки волос и цвета делают вас моложе
Карамель
Натуральный карамельный оттенок волос со светлыми бликами — это омолаживающий цвет волос, который подходит красавицам с разным цветом глаз.
Клубничный блонд
Актуальная окраска в оттенке клубничный блонд может быть как более пастельного, так и максимально интенсивного оттенка. Как первый, так и второй варианты прекрасно молодят и придают облику особую привлекательную изюминку.
Рыжие оттенки
Рыжие оттенки в окрашивании волос оказывают омолаживающий эффект.
Цветовая гамма рыжих оттенков максимально разнообразна, в тренде как огненная, так и пастельная окраска.
Теплый блонд
Теплые тона блонда придают волосам нежность. В тренде — переливы в оттенке сливочного масла.
Теплый каштановый
Теплый каштановый цвет с холодной ноткой делает этот оттенок универсальным, который подходит практически каждой. Глубина и теплота здесь гармонично сочетаются, добавляя прическе динамики и объема.
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