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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1319
Время на прочтение
1 мин

Какой цвет волос может визуально омолодить

Лучший способ выглядеть моложе с помощью цвета волос — выбирать оттенки на 1-2 тона светлее вашего натурального цвета, избегая слишком темных и слишком ярких цветов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Некоторые оттенки могут освежить образ и визуально сделать человека моложе

Некоторые оттенки могут освежить образ и визуально сделать человека моложе / © Pixabay

Правильно подобранный оттенок волос может не только изменить внешность, но и отразить внутреннее настроение, добавить уверенность, легкость и даже «стереть» несколько лет с лица.

Какие оттенки волос и цвета делают вас моложе

Карамель

Натуральный карамельный оттенок волос со светлыми бликами — это омолаживающий цвет волос, который подходит красавицам с разным цветом глаз.

Клубничный блонд

Актуальная окраска в оттенке клубничный блонд может быть как более пастельного, так и максимально интенсивного оттенка. Как первый, так и второй варианты прекрасно молодят и придают облику особую привлекательную изюминку.

Рыжие оттенки

Рыжие оттенки в окрашивании волос оказывают омолаживающий эффект.

Цветовая гамма рыжих оттенков максимально разнообразна, в тренде как огненная, так и пастельная окраска.

Теплый блонд

Теплые тона блонда придают волосам нежность. В тренде — переливы в оттенке сливочного масла.

Теплый каштановый

Теплый каштановый цвет с холодной ноткой делает этот оттенок универсальным, который подходит практически каждой. Глубина и теплота здесь гармонично сочетаются, добавляя прическе динамики и объема.

Раньше мы писали, какие цвета стоит попробовать в этом сезоне. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
1319
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