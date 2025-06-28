Украина уничтожила два российских Су-34: как "отомстил" Кремль

Российский самолет СУ-34 / © Associated Press

Реклама

Удар украинских дронов полностью уничтожил два российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. После атаки Россия нанесла ракетный удар по Одессе - погибла супружеская пара, еще 14 человек пострадали, среди них дети.

Об этом сообщило издание The Sun/

«Россия резко усилила свои удары беспилотниками и ракетами по украинским городам в последние недели на фоне растущих проблем с обеспечением длительного прекращения огня», — отметили в материале.

Реклама

Украина успешно поразила российский военный аэродром в Волгоградской области, уничтожив по меньшей мере два многоцелевых истребителя Су-34, сообщили в Службе безопасности Украины. Удар был осуществлен с использованием дальнобойных дронов, которые пролетели более 300 километров.

По данным военных источников, объект Мариновка был критически важной технической базой, где оккупанты обслуживали боевую авиацию. Кроме двух уничтоженных истребителей, еще два получили серьезные повреждения. Удар также вызвал пожар на территории аэродрома.

После украинской атаки Россия нанесла ракетный удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате обстрела погибли мужчина и женщина, еще 14 человек, среди которых двое детей, были госпитализированы. Здание загорелось, спасателям пришлось эвакуировать жильцов.

В то же время атака на Мариновку стала продолжением масштабной кампании украинских сил против российской авиации. Менее чем за месяц до этого украинские дроны поразили более 40 самолетов в рамках операции «Паутина». Ущерб, нанесенный 117 дешевыми дронами, достиг 7 миллиардов долларов.

Реклама

Удар украинских дронов по российским Су-34

Как сообщалось, 27 июня Служба безопасности Украины сообщила об успешной операции на территории России: на аэродроме Мариновка в Волгоградской области были поражены четыре российских истребителя Су-34, из которых два — полностью уничтожены. Для атаки применили дальнобойные беспилотники.

По словам аналитиков, потеря этих самолетов является чувствительной для российских сил.

«По разным оценкам, россияне имели до 100 Су-34, а теперь их уже меньше. Они теряют эти самолеты на фронте и аэродромах. Это хорошие показатели и новости для нашей страны. Поскольку, россияне будут иметь меньше средств для атак по всей линии фронта», — отметил эксперт Геннадий Хазан.

Россияне ударили по Одессе 28 июня

В ночь на 28 июня 2025 года Россия атаковала Украину 23 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитациями. Силы противовоздушной обороны сбили 22 из них.

Реклама

Однако один из дронов попал в 21-этажный жилой дом в Одессе. Взрыв вызвал масштабный пожар, который охватил три этажа — с 7-го по 9-й. Люди оказались заблокированными в квартирах.

По официальным данным, погибли два человека, еще 14 — получили ранения. В то же время прокуратура сообщила о 17 пострадавших. Жертвами обстрела стали социальный педагог Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.