Україна знищила два російські Су-34: як "помстився" Кремль

Російський літак СУ-34 / © Associated Press

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Удар українських дронів повністю знищив два російські Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Після атаки Росія завдала ракетного удару по Одесі — загинула подружня пара, ще 14 людей постраждали, серед них діти.

Про це повідомило видання The Sun.

«Росія різко посилила свої удари безпілотниками та ракетами по українських містах останніми тижнями на тлі зростаючих проблем із забезпеченням тривалого припинення вогню», — зазначили у матеріалі.

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Україна успішно вразила російський військовий аеродром у Волгоградській області, знищивши щонайменше два багатоцільові винищувачі Су-34, повідомили в Службі безпеки України. Удар було здійснено з використанням далекобійних дронів, які пролетіли понад 300 кілометрів.

За даними військових джерел, об’єкт Маринівка був критично важливою технічною базою, де окупанти обслуговували бойову авіацію. Крім двох знищених винищувачів, ще два зазнали серйозних пошкоджень. Удар також спричинив пожежу на території аеродрому.

Після української атаки Росія завдала ракетного удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, ще 14 людей, серед яких двоє дітей, були госпіталізовані. Будівля загорілася, рятувальникам довелося евакуювати мешканців.

Водночас атака на Маринівку стала продовженням масштабної кампанії українських сил проти російської авіації. Менш ніж за місяць до цього українські дрони вразили понад 40 літаків у межах операції «Павутина». Збитки, завдані 117 дешевими дронами, сягнули 7 мільярдів доларів.

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Удар українських дронів по російським Су-34

Як повідомлялося, 27 червня Служба безпеки України повідомила про успішну операцію на території Росії: на аеродромі Маринівка у Волгоградській області було уражено чотири російські винищувачі Су-34, з яких два — повністю знищено. Для атаки застосували далекобійні безпілотники.

За словами аналітиків, втрата цих літаків є чутливою для російських сил.

«За різними оцінками, росіяни мали до 100 Су-34, а тепер їх вже менше. Вони втрачають ці літаки на фронті й аеродромах. Це добрі показники й новини для нашої країни. Оскільки, росіяни будуть мати менше засобів для атак по всій лінії фронту», — зазначив експерт Геннадій Хазан.

Росіяни вдарили по Одесі 28 червня

У ніч проти 28 червня 2025 року Росія атакувала Україну 23 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаціями. Сили протиповітряної оборони збили 22 з них.

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Однак один із дронів влучив у 21-поверховий житловий будинок в Одесі. Вибух спричинив масштабну пожежу, яка охопила три поверхи — з 7-го по 9-й. Люди опинилися заблокованими у квартирах.

За офіційними даними, загинули двоє людей, ще 14 — дістали поранення. Водночас прокуратура повідомила про 17 постраждалих. Жертвами обстрілу стали соціальна педагогиня Михайлівського ліцею Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.