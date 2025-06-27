Що робити, щоб волосся довго було чистим / © Freepik

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У спекотні літні дні волосся втрачає свою свіжість буквально вже до вечора. Однак трихологи не рекомендують щодня мити голову, натомість пропонують простий, доступний і дієвий лайфгак, який допоможе зберегти чистоту локонів до 7 днів. Секрет — у натуральному компоненті, який має потужну очищувальну й освіжальну дію. Це олія чайного дерева. Необхідно додати лише 3 краплі засобу у свій шампунь — і волосся залишатиметься свіжим упродовж 5-7 днів.

Як працює олія чайного дерева

Цей природний засіб має комплексний вплив на шкіру голови.

Антисептична дія. Знищує бактерії, які викликають неприємний запах і забруднення шкіри голови.

Контроль за жирністю. Регулює роботу сальних залоз, зменшуючи надмірне виділення шкірного сала.

Заспокійливий ефект. Знімає свербіж, подразнення і допомагає в боротьбі з лупою.

Охолоджувальний ефект. Дає відчуття свіжості, що вкрай необхідно в літню спеку.

Як правильно застосовувати олію чайного дерева

Візьміть звичну порцію шампуню, стільки, скільки зазвичай використовуєте.

Додайте 3 краплі олії чайного дерева.

Змішайте просто в долоні до утворення густої піни.

Нанесіть на вологе волосся та масажуйте шкіру голови 2–3 хвилини.

Змийте прохолодною водою — це допоможе закрити кутикулу волосся та надати йому природнього сяяння.

Що потрібно знати під час використання олії чайного дерева

Не використовуйте ефірну олію нерозбавленою, вона може викликати подразнення.

Перед першим застосуванням зробіть тест на алергію. Капніть трохи шампуні з олією на зап’ястя. Якщо через 15 хвилин не буде почервоніння чи свербіння, засіб можна сміливо використовувати.

Вибирайте лише натуральну олію чайного дерева, без жодних синтетичних складників.