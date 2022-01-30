У майбутньому кава може стати розкішшю - вчені

Планета може втратити більше половини земель, які підходять для вирощування кави.

Швейцарські вчені заявили, що через поступову зміну клімату в найближчому майбутньому на планеті стануть непридатними для вирощування кави половина земель. Наприклад, у Бразилії, найбільшому виробнику кави в світі, площа земель, на яких можна вирощувати каву, скоротиться на 79%. Як наслідок кава може стати по-справжньому дефіцитним товаром, який коштуватиме дуже дорого.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Спеціалісти стверджують, що за умов збереження сучасних темпів зміни клімату скоротиться виробництво не тільки кави, яка є одним із найпопулярніших тонізуючих напоїв, але також зміниться рівень вирощування таких популярних харчових продуктів, як кеш'ю та авокадо. Усі три культури переважно виробляються в тропіках.

"Основний висновок, який можна зробити з дослідження моїх колег, — це те, що зміна клімату призведе до значного скорочення придатних для вирощування цих культур земель. Від цього постраждають і виробники цих продуктів, і споживачі", — сказав Деніс Мерфі з Університету Південного Уельсу.

Вчені у своєму дослідженні кажуть, що скорочення придатних земель відбувається не лише під впливом підвищеної температури повітря та зміни характеру опадів, але на це вплине і зміна складу ґрунту.

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Нагадаємо, ціни на каву арабіка у 2022 році, як очікується, знизяться приблизно на 2% у річному обчисленні до 4,2 дол/кг. Натомість вартість робусти підвищиться на 2% у річному обчисленні до 2,0 дол/кг.

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