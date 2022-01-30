В будущем кофе может стать роскошью -ученые

Планета может потерять более половины земель, подходящих для выращивания кофе.

Швейцарские ученые заявили, что из-за постепенного изменения климата в ближайшем будущем на планете станут непригодными для выращивания кофе половина земель. К примеру, в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире, площадь земель, на которых можно выращивать кофе, сократится на 79%. В результате кофе может стать по-настоящему дефицитным товаром, который будет стоить очень дорого.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Специалисты утверждают, что при сохранении современных темпов изменения климата сократится производство не только кофе, который является одним из самых популярных тонизирующих напитков, но также изменится уровень выращивания таких популярных пищевых продуктов, как кешью и авокадо. Все три культуры в основном производятся в тропиках.

"Основной вывод, который можно сделать по исследованию моих коллег, — это то, что изменение климата приведет к значительному сокращению пригодных для выращивания этих культур земель. От этого пострадают и производители этих продуктов, и потребители", — сказал Денис Мерфи из Университета Южного Уэльса .

Ученые в своем исследовании говорят, что сокращение пригодных земель происходит не только под влиянием повышенной температуры воздуха и изменения характера осадков, но это повлияет и на изменение состава почвы.

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Напомним, цены на кофе арабика в 2022 году, как ожидается, снизятся примерно на 2% в годовом исчислении до 4,2 долл/кг. В то же время стоимость робусты повысится на 2% в годовом исчислении до 2,0 долл/кг.

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