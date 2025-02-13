Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: відповідь вас здивує

Якщо у вас великий бойлер, його вимкнення на ніч може суттєво заощадити електроенергію.

Багато людей думають, що вимкнення бойлера на ніч допоможе заощадити електроенергію. Але насправді все не так просто.

Якщо бойлер у квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики, ніж на підтримку сталої температури. Під час режиму очікування сучасні водонагрівачі мають хорошу теплоізоляцію, тож тримають температуру дуже добре.

Відповідно, і на ніч вимикати прилад не потрібно, тому що зранку все одно доведеться його увімкнути й чекати, доки вода нагріється, що призведе до витрати електрики. Економія буде помітна лише в разі, якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням.

Фахівці радять обирати енергоощадливі моделі. Сучасні бойлери добре теплоізольовані, подібно до термоса. Вода після нагрівання може зберігати свою температуру протягом тривалого часу. Це означає, що за ніч вона може знизитися орієнтовно на 5°C.

Корисні поради

В умовах нестабільної роботи електромережі та зростання цін на енергоносії все ж таки є можливість економити електроенергію та гарячу воду, використовуючи бойлер.

Якщо ви хочете уникнути перевантаження електромережі та заощадити власні кошти, вам підійде наступне рішення: краще перемикати бойлер на економний режим, під час якого температура води не перевищуватиме 55 градусів.

Також можна запрограмувати автоматичне увімкнення/вимкнення бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. За наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна платити вдвічі дешевше.

Раніше ми писали, як вибрати енергоефективний газовий котел. Більше про це читайте у новині.

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