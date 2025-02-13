Нужно ли выключать бойлер на ночь: ответ вас удивит

Если у вас большой бойлер, то его выключение на ночь может существенно сэкономить электроэнергию.

Многие думают, что выключение бойлера на ночь поможет сэкономить электроэнергию. Но действительно все не так просто.

Если бойлер в квартире более современный, то выключать его из розетки нет смысла, потому что на новый нагрев воды уйдет больше электричества, чем на поддержание стабильной температуры. Во время режима ожидания современные водонагреватели имеют хорошую теплоизоляцию и держат температуру очень хорошо.

Соответственно, и на ночь выключать прибор не нужно, потому что с утра все равно придется его включить и ждать, пока вода нагреется, что приведет к расходу электричества. Экономия будет заметна только в том случае, если бойлер используют нерегулярно, например, только при перебоях с горячим водоснабжением.

Специалисты советуют выбирать энергосберегающие модели. Современные бойлеры хорошо теплоизолированы, подобно термосу. После нагревания вода может сохранять свою температуру в течение длительного времени. Это означает, что за ночь она может снизиться приблизительно на 5°C.

Полезные советы

В условиях нестабильной работы электросети и роста цен на энергоносители все же есть возможность экономить электроэнергию и горячую воду, используя бойлер.

Если вы хотите избежать перегрузки электросети и сэкономить свои средства, вам подойдет следующее решение: лучше переключать бойлер на экономный режим, во время которого температура воды не превышает 55 градусов.

Также можно запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку. При наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле.

Ранее мы писали, как выбрать энергоэффективный газовый котел. Больше об этом читайте в новости.

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