Как выбрать энергоэффективный газовый котел: полезные советы

В "Нафтогазе" рассказали, что нужно сделать, чтобы зимой было тепло в доме

С приближением отопительного сезона в Украине важно позаботиться о том, чтобы ваше жилье было снабжено надежным источником тепла. Выбор энергоэффективного оборудования не только создаст комфорт в зимние холода, но и позволит снизить затраты на коммунальные услуги.

Об этом рассказали в Нафтогазе.

Сообщается, что газовые котлы являются известным и проверенным решением для отопления, отличаясь надежностью, безопасностью и экономичностью. Их преимущества включают низкое потребление электроэнергии, отсутствие дополнительной нагрузки на электросеть во время пиковых нагрузок, а также возможность работы от альтернативных источников энергии при отключении электроэнергии.

В Нафтогазе отметили, что при выборе газового котла следует обратить внимание на такие характеристики, как тип котла, его мощность и уровень энергоэффективности.

Кроме того, в компании, напомнили, о важности обслуживания уже существующего оборудования до начала отопительного сезона. Это позволит своевременно выявить и устранить возможные проблемы, гарантируя стабильную работу системы отопления в течение всего холодного сезона.

Как выбрать идеальный газовый котел

Тип котла:

Одноконтурный: Только для отопления можно добавить бойлер для горячей воды.

Двухконтурный: Для отопления и горячего водоснабжения более экономичный вариант.

Тип камеры сгорания:

Открытая: Использует воздух из помещения, подходит для хорошо проветриваемых комнат.

Закрытая: Отбирает воздух извне через вентиляционный канал, лучшая энергоэффективность и безопасность.

Дымоход:

Природный отвод: Зависит от природной циркуляции воздуха.

Турбированный (коаксиальный): Использует турбину для принудительного отвода дымовых газов, подходит для плохо вентилируемых помещений.

Мощность котла:

Расчет: 1 кВт на 10 м² площади. Для одноконтурных прибавить 20% запаса, для двухконтурных – 40%.

Современные функции:

Защита и автоматизация: Защита от замерзания, скачков давления, Wi-Fi управления, модуляторы пламени.

Зажигание: Пьезо или электрическое.

Управление: Механическая или электронная панель.

Напомним, генеральный директор "Нафтогаза" Алексей Чернышев сообщил, что следующий отопительный сезон в Украине будет очень сложным. Украина готовится к зимнему периоду, обеспечивая достаточные запасы газа и стабильные цены для потребителей.

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