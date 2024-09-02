Чубчик: який актуальний варіант 2024 року буде вам личити

Який чубчик зараз в моді

Тренди чубчиків 2024 року

Якщо ви вирішили освіжити образ чубчиком, то постарайтеся підібрати такий, що буде не лише модним, але й зручним та підкреслить переваги вашої зовнішності. Актуальних варіантів багато.

Якщо ви хочете кардинально оновити образ можете скористатися такими модними 2024 року варіантами.

Чубчик-шторка

Варіант з пасмами, що обрамляють обличчя, розкішно виглядає і з версіями каре , і з довгими кучерями, підстриженими в техніках каскад або драбинки.

Чубчик шторка 2024

Кажуть, чубчик, розкинутий на дві сторони, ввела у моду Бріжит Бардо, цей варіант не раз трансформувався до 2024 року.

Рваний чубчик

Один з найпопулярніших і модних чубчиків у 2024 році, є одним з найуніверсальніших.

Якщо вибрати розслаблений образ та хаотично укласти пасма, вийде стильна зачіска, яка гармонійно доповнить базовий образ із джинсами та шкіряною курткою.

Рваний чубчик

Подовжений чубчик

Подовжений чубчик — це особлива любов. Тому що, по-перше, це оптимальне рішення для вічно зайнятих людей. Якщо потрібно перенести стрижку кілька разів, такий чубчик легко переживе відносно довгу розлуку з майстром. По-друге, навіть якщо стрижка не сподобається, волосся з подовженим чубчиком не так складно заколоти, а потім відростити пасма.

Подовжений чубчик

Взагалі загальною тенденцією моди на чубчики є, як радять стилісти відмова від густих пасмів на лобі та відмова від ідеально рівною лінії зрізу. Загалом модна зачіска 2024 році — це стильна недбалість, що підтримує ефект природності.

Короткий чубчик

Графічний короткий чубчик в наші дні виглядає не так радикально, як на початку свого виникнення, але привабливо.

Короткий чубчик

Варіантом короткого чубчика є дитячий чубчик..Здогадуєтесь, про яку чубок йдеться? У дівчаток, які наважувалися в дитинстві самі собі відстригти кілька сантиметрів волосся в обличчя, рідко виходило досягти потрібного результату.

У будь-якому варіанті, якщо наважитеся на короткий чубчик, будьте готові до регулярної корекції стрижки. На відміну від подовженої, відросла короткий чубчик далеко не завжди виглядає акуратно.

Прямий чубчик

Сьогодні це класика. Прямий чубчик у 2024 році має виглядати максимально природно. Природності можна повчитись у тих самих француженок. По-перше, треба полегшити пасма на обличчі – додати зачісці «повітря», по-друге, відмовитись від строго графічних зрізів.Оптимальною буде довжина, коли пасма на лобі закривають брови.

Прямий чубчик

Хвилястий чубчик

Стрижка шеггі з хаотично покладеними дрібними локонами популярна цього року. Таку зачіску чудово доповнює чубчик - практично такий ж кучерявий та повітряний.

Хвилястий чубчик

Чубчик на дві сторони

У 2024 році чубчик на дві сторони краще робити довгим. Він повинен природно "витікати" з основної маси волосся, але не бути при цьому занадто густим в зоні чола.

Чубчик на дві сторони

Чубчик-шторка відрізняється від чубчика на дві сторони тим, що перший варіант закриває більшу частину чола, а другий — зрушений убік.

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