Челка: какой актуальный вариант 2024 года вам подходит

Какая челка сейчас в моде

Тренды челок 2024 года

Если вы решили освежить образ челкой, то постарайтесь подобрать такой, который будет не только модным, но и удобным и подчеркнет преимущества вашего облика. Актуальных вариантов много.

Если вы хотите кардинально обновить образ, можете воспользоваться такими модными 2024 года вариантами.

Челка-шторка

Вариант с обрамляющими лицо прядями роскошно смотрится и с версиями каре , и с длинными кудрями, подстриженными в техниках каскад или лесенки.

Челка шторка 2024

Говорят, челка, раскинутая на две стороны, ввела в моду Брижит Бардо, этот вариант не раз трансформировался до 2024 года.

Рваная челка

Один из самых популярных и модных челок в 2024 году, является одним из самых универсальных.

Если выбрать расслабленный образ и хаотично уложить пряди, получится стильная прическа, гармонично дополняющая базовый образ с джинсами и кожаной курткой.

Рваная челка

Удлиненная челка

Удлиненная челка – это особая любовь. Потому что во-первых, это оптимальное решение для вечно занятых людей. Если нужно перенести стрижку несколько раз, такая челка легко переживет относительно длинную разлуку с мастером. Во-вторых, даже если стрижка не понравится, волосы с удлиненной челкой не так сложно заколоть, а потом отрастить пряди.

Удлиненная челка

Вообще общей тенденцией моды на челки является, как советуют стилисты отказ от густых прядей на лбу и отказ от идеально ровной линии среза. В общем модная прическа 2024 года – это стильная халатность, поддерживающая эффект естественности.

Короткая челка

Графическая короткая челка в наши дни выглядит не так радикально, как в начале своего возникновения, но привлекательно.

Короткая челка

Вариантом короткой челки является детская челка.. Догадываетесь, о какой челке идет речь? У девочек, которые решались в детстве сами себе отстричь несколько сантиметров волос в лицо, редко получалось достичь нужного результата.

В любом варианте, если решитесь на короткую челку, будьте готовы к регулярной коррекции стрижки. В отличие от удлиненной, отросшая короткая челка далеко не всегда выглядит аккуратно.

Прямая челка

Сегодня это классика. Прямая челка в 2024 году должна выглядеть максимально естественно. Естественности можно поучиться у тех же француженок. Во-первых, нужно облегчить пряди на лице – добавить прическе «воздух», во-вторых, отказаться от строго графических срезов. Оптимальной будет длина, когда пряди на лбу закрывают брови.

Прямая челка

Волнистая челка

Стрижка шегги с хаотически уложенными мелкими локонами популярна в этом году. Такую прическу прекрасно дополняет челка — практически такая же кудрявая и воздушная.

Волнистая челка

Челка на две стороны

В 2024 году челку на две стороны лучше делать длинной. Она должна естественно "вытекать" из основной массы волос, но не быть при этом слишком густой в зоне лба.

Челка на две стороны

Челка-шторка отличается от челки на две стороны тем, что первый вариант закрывает большую часть лба, а второй — сдвинут в сторону.

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