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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

День ангела 13 липня: кого та як вітати з іменинами

13 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 13 липня, день ангела

Який сьогодні, 13 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 13 липня

13 липня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Гаврила, Степана, Юліана.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві хоробрий, сміливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію та здатність аналізувати. В дорослому віці стає активним, завзятим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві спокійний, беземоційний. В дорослому віці стає впевненим у своїх здібностях, дружелюбним.

Юліан — латинське походження, означає “липневий”. В дитинстві яскравий, емоційний. В дорослому віці стає галасливим, любить подорожувати.

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

В цей святковий день прийми найтепліші вітання! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе і твоїх близьких, дарує сили і натхнення на кожен день. Будь щасливий і сповнений добробуту!

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде освітлене світлом і теплом, а ангел завжди веде тебе по правильному шляху, захищає і підтримує у всіх справах.

***

З іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був твоїм найвірнішим другом і захисником, дарував спокій душі і наповнював серце любов’ю та світлом.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують гармонія, добро і взаєморозуміння, а небесний охоронець надихає на великі звершення і підтримує у будь-якій ситуації.

***

Зі святом! Бажаю тобі сили, мудрості і терпіння, а найголовніше — щоб ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи і наповнюючи життя світлом і радістю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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