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- Війна
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Втрати Росії станом на 13 липня: Генштаб оновив дані
За минулу добу російська окупаційна армія зазнала великих втрат, про які повідомив Генштаб.
За минулу добу Росія втратила на фронті 1240 солдатів, 49 артсистему та понад сотню одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати ворога — 1033930 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1033930 (+1240) осіб
танків — 11016 (+3)
бойових броньованих машин — 22983 (+3)
артилерійських систем — 30243 (+49)
РСЗВ — 1438 (+1)
засоби ППО — 1194 (+1)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45511 (+263)
крилаті ракети — 3491 (+32)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 54923 (+101)
спеціальна техніка — 3929
Нагадаємо, Рубіо назвав скільки українських військових та російських окупантів загинули від початку 2025 року. За його словами, втрати України менші, ніж 100 тисяч, але теж значні.