ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 13 липня: Генштаб оновив дані

За минулу добу російська окупаційна армія зазнала великих втрат, про які повідомив Генштаб.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Російський віськовий

Російський віськовий / © Associated Press

За минулу добу Росія втратила на фронті 1240 солдатів, 49 артсистему та понад сотню одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати ворога — 1033930 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1033930 (+1240) осіб

  • танків — 11016 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22983 (+3)

  • артилерійських систем — 30243 (+49)

  • РСЗВ — 1438 (+1)

  • засоби ППО — 1194 (+1)

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45511 (+263)

  • крилаті ракети — 3491 (+32)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54923 (+101)

  • спеціальна техніка — 3929

Нагадаємо, Рубіо назвав скільки українських військових та російських окупантів загинули від початку 2025 року. За його словами, втрати України менші, ніж 100 тисяч, але теж значні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie