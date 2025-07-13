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День ангела 13 июля: кого и как поздравлять с именинами
13 июля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 13 июля
13 июля 2025 поздравьте с именинами Антона, Гаврила, Степана, Юлиана.
Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве храбрый, смелый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, трудолюбивым.
Гаврила — древнееврейское имя, переводится как “Бог — моя сила”. В детстве обладает хорошо развитой интуицией и способностью анализировать. Во взрослом возрасте становится активным, упорным.
Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве спокоен, безэмоционален. Во взрослом возрасте становится уверенным в своих способностях, дружелюбным.
Юлиан — латинское происхождение, означает “июльский”. В детстве яркий, эмоциональный. Во взрослом возрасте становится шумным, любит путешествовать.
День ангела 13 июля — душевные поздравления в прозе
В этот праздничный день прими самые теплые поздравления! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя и твоих близких, дарит силы и вдохновение на каждый день. Будь счастлив и полон благополучия!
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Поздравляю с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет освещена светом и теплом, а ангел всегда ведет тебя по верному пути, защищает и поддерживает во всех делах.
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С именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель был твоим верным другом и защитником, даровал покой души и наполнял сердце любовью и светом.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царят гармония, добро и взаимопонимание, а небесный блюститель вдохновляет на великие свершения и поддерживает в любой ситуации.
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С праздником! Желаю тебе сил, мудрости и терпения, а самое главное — чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, оберегая и наполняя жизнь светом и радостью.