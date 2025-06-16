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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

День ангела 16 червня: кого та як вітати з іменинами

16 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 16 червня, день ангела

Який сьогодні, 16 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 16 червня

16 червня 2025 року привітайте з іменинами Костянтина, Михайла, Петра, Тихона.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві витривалий, терплячий. В дорослому віці стає відповідальним, дуже серйозно ставиться до своїх обов’язків.

Михайло — давньоєврейське ім’я, в перекладі “хто як Бог”. В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, доброзичливим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві непохитний, правильний. В дорослому віці стає впертим, часто стоїть на своєму.

Тихон — давньогрецьке походження, означає “доля”. В дитинстві не примхливий, спокійний. В дорослому віці стає серйозним, відрізняється чудовим почуттям гумору.

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, захищає від негараздів і дарує сили у найважчі моменти. Бажаю, щоб у серці завжди було світло, а в житті — гармонія, любов і добробут.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець не тільки захищав, а й надихав — на нові мрії, сміливі рішення й добрі справи. Нехай кожен день приносить щастя, тепло близьких і впевненість у собі. Радості тобі — щирої, любові — безмежної, і здоров’я — міцного!

***

У цей особливий день хочу побажати тобі душевного спокою, віри в себе і вищої підтримки в усьому. Хай твій ангел оберігає від зла, а життя дарує вдячність, добро і щирі усмішки. Нехай усе задумане збувається легко й у свій час!

***

Зі святом твого небесного захисника! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, у радості й у скруті, у мовчанні й у молитві. Бажаю тобі сили, мудрості, щастя та добрих людей на шляху. Хай життя буде щедрим на приємні подарунки долі!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій покровитель щодня наповнював твоє життя світлом, вірою й добром. Нехай у твоїй душі завжди буде мир, у серці — любов, а в думках — надія. І нехай доля береже тебе від усього недоброго!

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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